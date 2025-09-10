Tenkorang Fame di gol: "Non sono sazio"

Joshua Tenkorang ha 25 anni, è al suo primo campionato con la maglia del Ravenna ed è già entrato nel cuore dei tifosi a suon di gol. Mezzala dotata di tecnica e potenza ha firmato due doppiette consecutive (e decisive) al Benelli, contro Campobasso e Bra.

Tenkorang, qual è il peso specifico del successo di domenica scorsa contro il Bra?

"Dopo la sconfitta di Forlì, con relativo amaro in bocca, è stato molto importante tornare a vincere subito".

Qual è stata la chiave di volta per venire a capo del Bra?

"Nel primo tempo, il Bra ci ha chiuso. Nella ripresa invece ci siamo mossi bene, abbiamo attaccato lo spazio come ci aveva chiesto il mister e li abbiamo fatti correre. E, infatti, quando abbiamo attaccato lo spazio, loro non sono mai riusciti a prenderci".

Sul 2-0, quando sembrava tutto in discesa, sono successe un paio di cose che avrebbero potuto negare una vittoria meritata. La lezione vi è servita?

"Sono soddisfatto, stiamo lavorando bene. Dobbiamo migliorare nella fase difensiva ed evitare di prendere gol, come quello del 2-1. Ci siamo accorti infatti che, basta davvero un attimo, e la partita può cambiare volto. Siamo contenti che i nostri avversari abbiano sbagliato il rigore, ma noi dobbiamo essere più presenti con la testa".

Al momento, l’attacco del Ravenna è formato dalla coppia Motti-Spini che, comunque, ha dimostrato di avere buona propensione offensiva. I gol, però, li ha segnati lei...

"Motti e Spini si trovano bene. Se sono in giornata, ci possono dare una grossa mano, anche in chiave di copertura difensiva. Sono forti e possono fare bene in questa categoria. Mi trovo bene con loro, anche perché mi creano gli spazi per fare gol".

In carriera, il suo primato stagionale è costituito dai 6 gol segnati l’anno scorso a Lumezzane. È un record che si può battere?

"Sì, spero di farne altri. Ma non devo abbassare la guardia. Anzi, devo continuare a lavorare. Sono motivato e mi piace alzare sempre l’asticella, quindi devo proseguire su questa strada, così come tutta la squadra".

Gli inserimenti in verticale sono ormai diventati una spina nel fianco per gli avversari. Cos’è che le piace di più nel gioco del Ravenna?

"Sì, gli inserimenti sono una mia caratteristica. Mi piace questo modo di giocare, anche perché si arriva a fare gol. So che, a volte, i difensori non mi seguono. Quindi, quando capita la palla, soprattutto sui cross, cerco di cogliere l’opportunità".

Qual è la prima impressione di queste settimane in città?

"Mi sto trovando veramente bene qui a Ravenna. Spero di continuare così. E ringrazio il pubblico che ci sostiene sempre con calore".

Roberto Romin