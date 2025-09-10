Tennis. Campionato di Serie A1. Il cammino del Tc Forte

Tennis Club Comunali Vicenza, Circolo Tennis Zavaglia Ravenna e Tennis Club Selva Alta Vigevano: ecco le formazioni che il Tennis Italia Forte dei Marmi incontrerà, a partire dal prossimo 5 ottobre, nel girone eliminatorio del campionato nazionale a squadra di serie A1. Sulla carta, raggruppamento equilibrato dal pronostico incerto, condizionato come sempre dalla disponibilità do tutti gli effettivi.

Negli altri gironi eliminatori (la prima classificata approda alla semifinale scudetto, la seconda è salva mentre la terza e la quarta vanno ai playout salvezza) figurano queste squadre: Park Tennis Club Genova, Tc Crema, Match Club Firenze, Circolo Tennis Palermo (A); Ct Santa Margherita Ligure, Sporting Club Sassuolo, Junior Club Tennis Perugia, Ct Vela Messina (B); Tc Sinalunga, Tc Junior SudTirol, Circolo Tennis Massa Lombarda, Eur Sporting Club.

La formazione del Tennis Italia, guidata dal capitano non giocatore Matteo Marrai, rimane sostanzialmente la stessa dello scorso anno, con il numero uno (accademico) Jannik Sinner, tesserato da otto anni per il club versiliese, ma che non è mai sceso in campo per i suoi impegni internazionali. La rosa può contare su Stefano Travaglia, Lorenzo Carboni, Marco Furlanetto, l’inossidabile Walter Trusendi, lo slovacco Andrej Martin, il tennista della Repubblica Ceca, Lukas Rosol, Daniele Rapagnetta, Giulio Perego, il monegasco Valentin Vacherot, Gabriele Celeri, Niccolò Ferrari, Matteo Marrai (capitano, ma all’occorrenza pronto a impugnare la racchetta e a scendere nuovamente in campo), Davide Simi, Stefano Palanza e Edoardo Mattioli. Esperienza e gioventù, per cercare un posto al sole. Ci riusciranno Travaglia & compagni?

La risposta al campo a partire dal 5 ottobre: il debutto della formazione maschile del Tennis Italia è in trasferta a Vigevano, contro il Selva Alta. L’ultima giornata della fase eliminatoria è in programma il 9 novembre: in quella occasione, il Tc Italia giocherà in casa contro il Tennis Club Comunali di Vicenza.