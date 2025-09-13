Tennis: con trecento partite disputate in otto giorni, i campionati provinciali outdoor sono al giro di boa. Matteo Cervi, che sorpresa: ne elimina tre

Con circa 300 partite disputate in otto giorni, i campionati provinciali outdoor di tennis, ospitati dal Circolo Equitazione di Reggio Emilia, arrivano al giro di boa. Il sostanziale bel tempo e una macchina organizzativa ormai rodata hanno consentito al giudice arbitro del torneo, Pierluigi Celeste, di mettere in campo le partite programmate. A far la parte da leone nella prima settimana sono state le gare della quarta categoria dove troviamo i tabelloni più numerosi: 186 gli iscritti al singolare maschile, 59 le iscritte a quello femminile, 62 e 54 i partecipanti alle gare rispettivamente di doppio maschile e femminile.

Nel tabellone principale di singolare di quarta categoria maschile vanno segnalate le belle prove di alcuni giocatori non classificati arrivati dalle qualificazioni. E’ il caso di Matteo Cervi (Ct Tricolore) che ha superato i più quotati Gianluca Sforacchi, Federico Del Rio e Giovanni Alessandro Cadoppi. Bene anche Michele Malagoli (Ct Albinea) che è stato fermato al terzo turno da Nico Guglielmi. Bel torneo anche per Stefano Cilloni (Ct Tricolore) che, proveniente dalle qualificazioni, si è arreso al 4.2 Stefano Medici. Nel tabellone femminile di quarta da segnalare il cammino di Chiara Magnani (Ct Albinea) e di Sara Crepaldi della Polisportiva Terre Matildiche.

Sorprese nel tabellone di doppio maschile dove la coppia testa di serie numero 1, composta da Enrico Borghi e Alessio Dellepiane, è stata battuta da Andrea Boni e Angelo Fantesini con un doppio 6/3. Exploit anche di Mauro Manghi e Stefano Vezzani che hanno estromesso dal torneo la coppia testa di serie numero 3 composta da Michele Anghinetti e Fabio Bassi col punteggio di 6/4 6/7 10/8.

Partiti anche i tabelloni riservati ai terza e seconda categoria dove nel singolare femminile la testa di serie numero 1 è Chiara Felici del Cere, mentre nel maschile il favorito è un altro portacolori del Circolo Equitazione, il 2.8 Luigi Fornaciari. Le gare riservate ai veterani sono in corso, mentre si avviano alle battute finali, invece, i tabelloni giovanili.