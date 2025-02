Tennis, torneo giovanile. Oggi e domani le finali organizzate dal Forum

Si conclude in questo fine settimana la tappa forlivese del ‘Torneo Nazione Emilia Romagna Junior Tour’ che si disputa presso il Forum Tennis di via campo di Marte 1. Sui quattro campi in terra rossa messi a disposizione dall’organizzazione del circolo forlivese si giocano semifinali e finali dei tornei riservati agli under 10, 12 e 14 maschili e femminili.

Oggi, partendo dalle ore 14.30, sono in programma le finali delle due competizioni degli Under 10 e le semifinali delle altre due kermesse. Nel pomeriggio di domani, sempre partendo dalle ore 14.30, si disputano le finali dedicate ai tornei under 12 ed under 14. Nel corso della manifestazione, organizzata dal circolo tennis forlivese col patrocinio del Comune di Forlì, sono scesi in campo 262 giovani emuli di Jasmine Paolini e Jannik Sinner.