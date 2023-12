Tennistavolo L’Apuania festeggia la Supercoppa. Volpi al settimo cielo: "Ha fatto la differenza lo spirito di squadra»

Ancora un momentro magico per l’Apuania Tennistavolo che, dopo aver concluso al comando il girone di andata del campionato nazionale di A1, ha conquistato la sua terza Supercoppa consecutiva, ancora contro il Messina. "Come sempre è stata una gara equilibrata – esordisce il ds Claudio Volpi (nella foto)– è finita 5-2 ma il punteggio poteva anche essere diverso. Non mi sarei stupito se ci fossimo trovati sul 4-4 a giocarci tutto nell’ultimo singolare. Sono tutte partite difficilmente pronosticabili, perché gli atleti sono tutti forti e si conoscono tutti bene e contro di noi i messinensi danno sempre il meglio di loro stessi. Questa Supercoppa era una sorta di finale ed è normale che le motivazioni di ognuno fossero altissime. Sono stati molto bravi e devo fare loro i complimenti, se li meritano".

Volpi è molto soddisfatto del rendimento dei suoi: "C’è stato un ottimo spirito di squadra e non c’è stato scoramento all’inizio, quando Gacina ha perso contro Giovannetti. Eravamo tutti consapevoli che la partita fosse ancora molto lunga e che ci fossero margini di recupero. Sono contento perché i ragazzi ci tenevano a vincere e, nonostante il mezzo passo falso iniziale, siamo riusciti a riportare l’incontro sui binari giusti, sempre con molta fatica. Piano piano i punti sono arrivati e alla fine abbiamo potuto gioire".

ma.mu.