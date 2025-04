Teramo sfida la Recanatese: trasferta cruciale per mantenere il primato

Se non prendiamo in considerazione la gara disputata a Sora, nella quale le contingenze negative sono state innumerevoli, il Teramo non perde in trasferta addirittura dal match di San Benedetto, praticamente un girone fa visto che è stato disputato il primo dicembre 2024. Un ruolino di marcia da grandissima squadra ed è vero che molte vittorie sono state di "corto muso", senza le classiche goleade ma il tutto certifica ancora maggiormente l’estrema pericolosità per la Recanatese della gara di domani nella quale davvero non è consentito il minimo errore. Pomante, generalmente opta per il 3-4-3 e contro il Termoli, domenica scorsa, è rientrato tra i pali Torregiani (reduce dal Torneo di Viareggio con la rappresentativa di categoria) al posto di Di Giorgio mentre nel tridente offensivo, il bomber Galesio, inizialmente, è rimasto in panchina con D’Egidio, Chiarella e Pavone nell’undici titolare. Al Tubaldi rientrerà il 23enne difensore Christian Cangemi che ha scontato il turno di squalifica (sostituito contro i molisani dell’esperto Pepe): "Dopo lo stop – ha detto – ho ricaricato le pile e l’allenatore ci dirà chi scenderà in campo domani. La Recanatese sappiamo che è un avversario molto forte, con tanti giocatori di categoria superiore e dunque ci attenderà una gara difficile. Noi vogliamo proseguire in questo girone di ritorno di alto livello con l’unico rammarico proprio per la partita di Sora". Non dimentichiamo poi che il 13 aprile al "Bonolis" sarà di scena proprio la Sambenedettese e gli abruzzesi vorranno arrivarci con il discorso per il primo posto non ancora definitivamente archiviato, quindi le loro motivazioni saranno decisamente notevoli.

Dall’altro fronte Bilò non ha particolari problemi, fatta eccezione per la prevista squalifica di Giuseppe Bellusci che potrebbe far optare il tecnico per Cusumano centrale al fianco di Edoardo Ferrante e l’under Marchegiani a sinistra. Se ne saprà di più dopo la rifinitura. Intanto l’arbitro designato è Alessandro Dallagà di Rovigo che sinora ha collezionato 25 presenze in serie D, curiosamente con una sola espulsione con rosso diretto e tre per doppia ammonizione. Sarà coadiuvato dagli assistenti Alex Scaldaferro di Vicenza e Riccardo Targa di Padova. Infine la Juniores giocherà alle 16 di oggi un delicatissimo derby a Civitanova attendendo magari buone nuove da Pesaro dov’è impegnata l’Under 19 dell’Atletico Ascoli.