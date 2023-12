Termali, ultima spiaggia. Ma c’è lo scoglio apuano

Sfide da cerchiare con la matita blu per Montecatini e Ponte Buggianese nella 14ª giornata del girone A di Eccellenza, in programma domani alle 14,30.

Il Ponte Buggianese è di scena al "Ballerini" di Campi Bisenzio. La sfida col Lanciotto Campi arriva in un momento molto particolare per la compagine biancorossa: tra infortunati e squalificati, mancheranno ancora una volta volta tanti titolari. Toccherà a mister Gutili tirare fuori il coniglio dal cilindro per mettere in campo una squadra volitiva e combattiva, come piace a lui. "Ci attende una gara difficile, come tutte d’altronde – commenta il ds Attilio Sensi –; in questo momento siamo anche molto sfortunati. Però stiamo lavorando bene per cercare di superare questo momento. Il Lanciotto non è al livello di quelle due, tre squadre che stanno lassù in cima alla classifica, ma è ben attrezzata per fare bene in un campionato duro e tosto come quello di quest’anno. Noi andremo comunque convinti di far risultato, e di portare a casa il maggior numero di punti possibili". Qualche giocatore è sulla via del recupero: su tutti Pievani che potrebbe partire dall’inizio. E sulla possibilità di cercare rinforzi sul mercato, per il momento la società sceglie la via del silenzio.

Ferve l’attesa a Montecatini per il match con la Massese, ultimo appuntamento casalingo del girone d’andata. Visti i numerosi sportivi previsti e soprattutto quelli "caldi" apuani, la gara verrà disputata sempre allo stadio "Strulli" di Monsummano. Per i termali è l’ultima spiaggia per poter risalire la china: una sconfitta sarebbe davvero come finire nel baratro.I bianconeri arrivano dalla vittoria sul campo del Montespertoli e negli ultimi giorni sono scesi sul mercato per rinforzare centrocampo e attacco. I padroni di casa invece hanno dato il ben servito a Ronaldo Dingozi e continuano a fare i conti con l’infermeria che però vede diminuiti gli atleti, grazie al ritorno sul campo di Rinaldi e Volpi. Insomma. saranno molti gli ingredienti dei novanta minuti sui quali poter discutere. Mister Tocchini di certo non si arrende: "Bisogna rialzarsi – dice – e ritrovare per forza la via del gol. Speriamo che gli ultimi errori siano stati utili a far capire come non si possono commettere perché si è davvero toccato il fondo. Bisogna essere meno belli e più concreti, la Massese è una squadra pronta a offenderci e noi non glielo vogliamo permettere. I ragazzi si sono allenati bene e sanno che non devono concedere niente". Probabile formazione: Citti, Fanti, Lici, Rinaldi, Coselli, Torracchi, Marseglia, Alessiani, Ba, Bibay, Bacci.

Incerpi-Lo Iacono