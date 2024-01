Termoli festeggia: due occasioni e altrettante reti. Atletico Ascoli, non basta Clerici. Troppi errori in fase conclusiva

Atletico Ascoli

ATLETICO (4-4-2): Pompei 5; Camilloni 5,5, Mazzarani 6, D’Alessandro 6,5 (20’ st Severini 5), Feltrin 6,5; Clerici 6,5 (18’ st Pedrini 5), Olivieri 5 (26’ st Cesario 5,5), Vechiarello 6,5, Valentino 5,5 (36’ st Neri sv); Traini 5 (26’ st Ceccarelli 6), Ciabuschi 5,5. All. Seccardini 5.

TERMOLI (4-3-3): Maresca 6; Garzia 6, Hutsol 6,5, Caiazza 6, Barchi 5,5; Thiaw 5 (1’ st Ousfar 7), Scoppa 6,5, Longo 6; Hernandez 7 (36’ st Maiorino sv), Burzio 6,5, Esposito 5 (20’ st Sicignano 6). All. Carnevale 6.

Arbitro: Giordani di Aprilia 5.

Reti: 20’ pt Burzio, 39’ pt Clerici, 10’ st Ousfar.

Note: ammoniti D’Alessandro, Thiaw, Ousfar, Maresca e Barchi. Angoli: 9-0. Recupero: 1’ e 5’.

Sconfitta amara per l’Atletico Ascoli che cede il passo al Termoli giocando una gara generosa, ma senza riuscire a fare tiri pericolosi in porta. Gli ospiti non hanno rubato nulla, difendendosi bene e sfruttando al massimo le uniche due occasioni create. Gara equilibrata, ma al primo affondo gli ospiti sono passati in vantaggio. Punizione di Scoppa dalla trequarti sul secondo palo, sponda di Hernandez di petto per l’accorrente Burzio che tutto solo dentro l’area, ha infilato Pompei.

Reazione Atletico con una incursione di Traini fermato dall’uscita disperata del portiere Maresca. I bianconeri insistono con una serie di cross dalla sinistra con Valentini e Feltrin, ma nessuno degli attaccanti riesce a concludere in porta. I ragazzi di Seccardini ci provano per vie centrali con lancio di Vechiarello, sponda di petto di Traini per Clerici che colpisce la base del palo e poi sulla ribattuta spedisce il pallone alto sulla traversa. Angolo di Vechiarello, colpo di testa di Traini, pallone alto sopra la traversa. Al 39’ sull’ennesimo cross di Feltrin, finalmente Clerici arriva puntuale a colpire di testa per la rete del pari.

La ripresa si apre con una conclusione da fuori di Feltrin che termina a lato. Bel cross di Clerici per la testa di Traini che solo davanti al portiere spedisce a lato.

Ancora un bel cross stavolta di Valentino e Ciabuschi gira di testa incredibilmente sul fondo. Al secondo tiro in porta gli ospiti raddoppiano: lancio di Longo per Hernandez che scatta sul filo del fuorigioco, controlla e appoggia indietro per Ousfar che infila Pompei sul primo palo.

Ancora un cross di Valentino dalla sinistra, Cesario sul secondo palo, colpisce malamente al volo. Ancora Cesario da dentro l’area all’85° fa compiere la prima parata al portiere Maresca con una conclusione potente, ma centrale. Si chiude con il Termoli a festeggiare sotto la curva dei suoi tifosi e con l’Atletico a recriminare sui propri errori in attesa di giocare mercoledì a Chieti il recupero del match sospeso al 20’ del primo tempo sullo 0-0 per infortunio all’arbitro.

Valerio Rosa