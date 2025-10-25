Ternana-Arezzo 1-1: buon punto per gli amaranto

Terni, 25 ottobre 2025 – L’Arezzo limita i danni a Terni e conquista un buon punto per come si era messa la sfida in Umbria: nella ripresa, infatti, l’ex Cianci rimedia al gol di Dubickas nel primo tempo. A tempo scaduto, poi, Pattarello aveva segnato il gol vittoria, non convalidato però per un precedente fallo di Varela. Il pari è comunque il risultato più giusto e rispecchia i valori visti in campo: addirittura, è il primo segno ics in assoluto della gestione Bucchi.

L’undici iniziale scelto da Bucchi non presenta sorprese: Iaccarino sostituisce Chierico e Tito ritrova una maglia da titolare sulla corsia sinistra della difesa. Davanti, in campo anche l’altro grande ex Cianci. La gara inizia con una lunga fase di studio. L’Arezzo prova ad alzare i toni dopo il quarto d’ora cercando di stringere i rossoverdi nella loro area, ma i padroni di casa costruiscono una buona chance al 24’ con Ferrante che colpisce a lato di testa. La gara resta abbastanza bloccata con le due squadre che si equivalgono fino al 37’, quando di colpo la Ternana passa: Ndrecka ha troppa libertà di avanzare e crossare in area, dove Ferrante riesce a fare sponda per Dubickas, che tutto solo fulmina Venturi. Brutto colpo per l’Arezzo, troppo passivo nella circostanza. È il primo gol subito dopo i primi trenta minuti dagli amaranto, che faticano a reagire e non creano presupposti per il pareggio fino all’intervallo. Dagli spogliatoi rientrano in campo gli stessi ventidue. Al 52’ Pattarello riesce finalmente a liberarsi e crossa in area per Cianci che non riesce a colpire di testa da pochi passi. Gli amaranto cercano di aumentare la pressione ma continuano a peccare di precisione nel concludere come al 57’, quando Chierico alza troppo la mira dopo una respinta di D’Alterio.

All’ora di gioco, quindi, Bucchi opta per i primi cambi: entrano Mawuli e Varela per Chierico e un Tavernelli mai così spento. Passano dieci minuti e, quasi dal nulla, arriva il punto del pari. Su un cross tagliato di Guccione Gilli colpisce in rovesciata, murata da un difensore: sulla ribattuta il più lesto è Cianci che deposita in rete. Bucchi ci crede e inserisce anche Ravasio al posto di Guccione, passando al 4-2-4. Nel finale di gara ci provano prima i rossoverdi con un tiro da fuori di Vallocchia respinto in qualche modo da Venturi, poi gli amaranto con Mawuli sempre dalla distanza e con il gol sull’asse Varela-Pattarello annullato però anche dopo consulto all’Fvs. Si allunga a sei gare, comunque, la striscia di imbattibilità del Cavallino, che ora attende la risposta di Ascoli e Ravenna.