Ternana-Ascoli 0-2, scoppia la contestazione dei tifosi rossoverdi

Terni, 31 agosto 2025 – I rossoverdi pagano a caro prezzo due gravi errori in disimpegno, davanti non incidono e la sconfitta è confezionata. Restano dubbi per un gol annullato a Romeo. Sono out per infortunio Capuano, Kerrigan, Viviani e Brignola. Alcune scelte di Liverani lasciano ipotizzare possibili partenze. Un errore di Biondini in mediana innesca D’Uffizi, Vallocchia e Loiacono che scivola non riescono a intervenire, il numero 15 vola verso la porta e batte Vitali. Al 17’, su cross di Ndrecka dalla sinistra, Vallocchia smarcato sotto rete, manca di testa il bersaglio. Alla mezzora Ferrante non arriva per poco alla deviazione vincente su un calcio piazzato. L’Ascoli raddoppia con un gol molto simile al primo: stavolta sbaglia Vallocchia, a presentarsi davanti a Vitali e a realizzare è Del Sole. Nella ripresa Liverani chiama l’Fvs per un contatto Alagna-Romeo in area. L’arbitro decide che non è rigore. Romeo segna al 10’ su schema da calcio d’angolo, ma il gol è annullato per fuorigioco anche dopo la visione al monitor.

Dalla Curva Nord scatta una dura contestazione nei confronti della società, con striscioni, fumogeni e petardi. L’arbitro interrompe la gara per un minuto. Nel finale un destro di Donati impegna Vitale e Vitali nega lo 0-3 a Ndoj.

TERNANA – ASCOLI 0-2

TERNANA (3-5-1-1): Vitali; Donati, Loiacono (46’ st Fulga, Biondini; Romeo, Vallocchia (39’ st Bruti), Proietti (1’ st Tripi), McJannet, Ndrecka; Orellana (25’ st Longoni), Ferrante. A disp.: Morlupo, Franchi, Maestrelli, Rovaglia, Valenti, Turella, Coltorti, Martella. All.: Liverani.

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicolini, Guiebre; Milanese (34’ st Corradini), Damiani; Del Sole (24’ st Rizzo), D’Uffizi (34’ st Palazzino), Oviszach (18’ st Ndoj); Chakir (24’ st Corazza). A disp.: Barosi, Pagliai, Silipo, Gorica, Menna, Caucci, Lo Scalzo, Bando, Cozzoli. All.: Tomei.

ARBITRO: Frasynyak di Gallarate

Marcatori: 7’ D’Uffizi, 44’ Del Sole

Ammoniti: D’Uffizi, Orellana, Liverani, Tomei, Rizzo

Recupero: 1 – 6

Angoli: 2-3

Spettatori: 3.345 (di cui 150 ospiti), incasso € 35.733,00