Ternana-Pianese 2-0, reazione delle Fere

Terni, 23 aprile 2025 – Mister Fabio Liverani centra la prima vittoria e la Ternana, dopo tre sconfitte di fila e un punto in quattro gare, torna al successo e blinda il secondo posto del girone alle spalle della capolista e ormai promossa Entella (che ospiterà le Fere nell’ultimo turno di domenica). La Ternana, che nel primo tempo soffre non poco anche con la Pianese, ringrazia il suo giocatore migliore, Emanuele Cicerelli, che allo scadere della prima frazione centra un palo e nella ripresa prima innesca l’azione che porta al vantaggio siglato dal giovane Ciammaghichella, al primo gol da professionista, e poi firma il raddoppio con una conclusione dalla distanza, arrivando a 19 gol stagionali. Nel secondo tempo comunque la Ternana dà segnali di ripresa in vista dei play off che la vedranno impegnata tra oltre tre settimane.

Tabellino

TERNANA (4-3-2-1): Vannucchi, Donati, Fazzi (1' st Maestrelli), Capuano, Martella, De Boer, Damiani (1' st Ciammaglichella), Corradini (21' st Vallocchia), Curcio, (21' st Casasola ), Cicerelli, Cianci (36' st Tito sv) Allenatore: Liverani

PIANESE (4-2-3-1) Boer, Ercolani (34' st Mastropietro sv), Pacciardi 6 (34' st Indragoli sv), Masetti , Colombo (12' st Da Pozzo), Simeoni, Proietto, Bacchin (47' st Ferrettisv), Marchesi, Chesti, Mignani (47' st Xhani sv). Allenatore: Formisano

ARBITRO: Tropiano di Bari

SPETTATORI 3.042 (21 ospiti)

Ste.Cin.