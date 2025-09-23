Acquista il giornale
  4. Ternana-Pontedera 2-1: granata beffati da un autogol

Ternana-Pontedera 2-1: granata beffati da un autogol

La squadra di Menichini va sotto, agguanta il pareggio, ma poi cede nel finale

di Redazione Sport
23 settembre 2025
Un momento di Ternana-Pontedera (Pianeta Foto)

Un momento di Ternana-Pontedera (Pianeta Foto)

Terni, 23 settembre 2025 – Un'autorete a 7' dal novantesimo ha condannato il Pontedera alla sconfitta per 2-1 sul terreno della Ternana. Andata sotto di un gol per una inzuccata di Dubickas al 39' del primo tempo, la squadra di Menichini (che viaggia ad una media di due reti subite a partita) nel cuore del secondo tempo era riuscita a ristabilire la parità con un destro dalla distanza di Scaccabarozzi infilatosi nell'angolo alto, ma poi al 38' un'indecisione di Paolieri che ha appoggiato all'indietro di testa con Biagini (che pure aveva salvato due volte l'1-1) uscito in mezzo all'area, ha condannato i granata alla quarta sconfitta in sei partite. Prossima gara, sabato alle 17,30 al Mannucci col Forlì.

s.l.

TERNANA (3-4-2-1): D’Alterio; Donati, Capuano (1’ st Maestrelli), Martella (42’ st Bianaj); Romeo, Vallocchia (25’ st Leonardi), Tripi, Garetto; Orellana (17’ st Brignola), Durmush (17’ st Ndrecka); Dubickas. A disp: T.Vitali, Morlupo, McJannet, Longoni, Valenti, Biondini, Proietti. All. Liverani.

PONTEDERA (4-2-3-1): Biagini; Perretta, Corradini, Pretato, Tempre (12’ st Paolieri); Manfredonia (42’ st Battimelli), Ladinetti (29’ st Faggi); P. Vitali, Scaccabarozzi (29’ st Pietrelli), Bassanini (29’ st Ianesi); Nabian. A disp: Vannucchi, Strada, Milazzo, Polizzi, Coviello, Andolfi, Beghetto. All. Menichini.

Arbitro: Bozzetto di Bergamo

Marcatori: 39’ pt Dubickas; 20’ st Scaccabarozzi, 38’ st autorete Paolieri

Note: spettatori 2.419; ammoniti Ladinetti, l’allenatore Liverani, Battimelli; angoli 6 a 2.

