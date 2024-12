Ternana supera Pianese 3-1: doppietta di Cicerelli decisiva

PIANESE 1 TERNANA 3

PIANESE (3-4-2-1): Boer; Remy, Polidori, Nicoli; Boccadamo, Simeoni, Proietto (17’st Sorrentino, 34’st Capanni), Da Pozzo (30’ st Frey); Mastropietro, Colombo (30’st Falleni); Mignani. Panchina: Filippis, Reali A., Odjer, Reali S., Chesti, Spinosa, Barbetti. Allenatore Prosperi.

TERNANA (3-5-2): Vannucchi; Maestrelli, Loiacono, Martella; Casasola, Curcio (16’ st. Aloi), De Boer, Romeo, Donati; Cicerelli (41’ st Patané), Cianci (25’st Ferrante). Panchina: Vitali, Aloi, Trifelli, Carboni, Bellavigna, Donnarumma. Allenatore Abate.

Arbitro: Zago di Conegliano (Gentile-Romaniello).

Reti: 2’pt Cianci, 29’pt e 37’st Cicerelli, 32’ st. Mastropietro.

Note: Ammoniti: Proietto, Curcio, Casasola, Remy, Nicoli. Recuperi 2’ e 5’.

PIANCASTAGNAIO – Troppa Ternana per una volitiva Pianese che resta a lungo in partita ma poi cede alla corazzata di Abate. Pronti via e le fere passano dopo poco più di 90’’ con l’ex Siena, tra le altre, Cianci che indirizza subito bene il match. La Pianese prova a reagire e si fa vedere dalle parti di Vannucchi, ma il tiro di Remy è bloccato. Ancora i padroni di casa in proiezione offensiva al 18’, con Mignani che entra palla al piede in area di rigore sfruttando un’indecisione degli avversari. La difesa ternana, tuttavia, è brava a recuperare.

Gli amiatini provano a fare la partita, ma al 29’ è la Ternana che trova il raddoppio con il gran gol di Cicerelli che, da fuori area, disegna una traiettoria imparabile per Boer, 0-2 rossoverde. La Pianese prova comunque a replicare: Nicoli piazza un traversone trovando Simeoni in area di rigore, ma il capitano non riesce a servire Mignani. Al ritorno in campo è Proietto il più veloce a tentare la conclusione. Il centrocampista, da dentro l’area di rigore, trova però la gamba di un difensore. La Pianese è ancora pericolosa al 9’, con Boccadamo che pesca il rientrante Colombo, il quale da dentro l’area di rigore non riesce a inquadrare lo specchio della porta.

Al 14’ Simeoni imbuca per Mignani, che stoppa bene il pallone, si gira e calcia: la sfera sorvola di poco la traversa. Il quinto angolo è quello giusto: Mastropietro (nella foto) al 32’ calcia alla perfezione dalla bandierina, disegnando una parabola imprendibile per Vannucchi, 1-2 e gara apertissima. La Ternana però non trema e poco dopo è ancora Cicerelli a rendersi pericoloso. Il centrocampista ospite si accentra da sinistra sul destro, ma a salvare la Pianese ci pensa la traversa.

Nonostante i tentativi degli amiatini, è la Ternana a trovare il gol del 3-1 con una ripartenza micidiale: Aloi recupera palla in e serve Cicerelli, che a tu per tu con Boer non sbaglia. E’ l’episodio che mette in ghiaccio il match. Secondo ko di fila per Simeoni e compagni che domenica prossima chiuderanno il girone di andata ad Arezzo.

Guido De Leo