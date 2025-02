Terranuova, che reazione. Ribaltato il Grosseto

GROSSETO

TERRANUOVA TRAIANA

GROSSETO (3-4-2-1): Raffaelli (20’ st Lampret); Bolcano, Possenti, Nunziati; Guerrini (20’ st Grasso), Caponi (33’ st Sacchini), Sabelli, Senigagliesi; Addiego Mobilio (20’ st Sane), Riccobono (39’ st Di Meglio); Benucci. A disp: Chrysovergis, Sabattini, Gnazale. All. Consonni.

TERRANUOVA TRAIANA (4-4-2): Timperanza; Senzamici, Bega, Saitta, Cappelli (20’ st Privitera); Marini, Mannella, Degl’Innocenti, Tassi (46’ st Dini); Zhupa (13’ st Sacconi), Iaiunese (46’ st Cardo). A disp: Morandi, Lischi, Massai, Sacconi, Castaldo, Palazzini. All. Becattini.

Arbitro: Velocci di Frosinone (Rossini-Gneo).

Reti: 34’ pt Sabelli (G), 46’ pt Zhupa (T), 32’ st Marini (T).

Note: ammoniti Saitta (T), Sabelli (G), Privitera (T), Mannella (T).

GROSSETO – La reazione del Terranuova Traiana arriva nel momento più difficile in casa di una delle protagoniste annunciate del campionato. I biancorossi di Beccatini, infatti, hanno piegato la resistenza, debole e confusionaria, del Grosseto dopo essere passati in svantaggio. Come era nella logica il Grosseto parte subito all’assalto ma la partita che si snoda con un ritmo lento e troppo prevedibile da parte dei locali. Il gol del vantaggio grossetano arriva al 34’ quando il pallone, calciato da Sabelli dal limite dell’aera di rigore, viene deviato di testa dal difensore Bega, deviazione che mette fuori gioco Timperanza. I valdarnesi, passati in svantaggio, si fanno più intraprendenti: in pieno recupero, con la prima conclusione, arriva il pareggio: calcio d’angolo di Mannella e Zhupa, tutto solo, insacca con un delizioso colpo di testa e con la difesa locale ferma a osservare. A 13’ dalla fine il Terranuova passa, a sorpresa, in vantaggio. È Marini che, a conclusione di una ripartenza e con la difesa maremmana sguarnita, con un preciso diagonale fa secco il portiere. Dopo tre sconfitte di fila arrivano per il Terranuova tre punti di fondamentale importanza per la salvezza.

Paolo Pighini