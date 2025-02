Terranuova, contro Montevarchi sfida delicata. Bega: "Dopo il Grosseto sogniamo in grande"

"Una partita importante per tutto il Valdarno, lo sarà altrettanto per noi che veniamo da una vittoria contro il Grosseto. Sarà una sfida che affronteremo con grande entusiasmo". Alessandro Bega esalta la performance del Terranuova Traiana, che domenica ha espugnato per la prima volta nella storia lo Zecchini, e carica i compagni in vista dell’atteso match al Matteini contro l’Aquila Montevarchi. L’ex Sangiovannese, che ha già raggiunto quota 4 gol stagionali, precisa che il gruppo ce l’ha messa tutta per portare a casa tre punti che mancavano da tempo. "Ci siamo misurati con una squadra costruita per vincere Siamo consapevoli di averci messo tanto del nostro e allo stesso tempo dovevamo riprenderci da diverse sconfitte consecutive. L’atteggiamento giusto messo in campo dobbiamo ritrovarlo domenica dopo domenica da qui fino alla fine del campionato per ottenere la salvezza". La prossima sarà una gara delicatissima. Proprio Bega, al Brilli Peri, mise la firma dal dischetto sul 2-1. Dopo aver dato le carte per 80 minuti, il Terranuova dovette soccombere all’Aquila negli ultimi dieci: la squadra allora guidata da Lelli, calò la manita sui ragazzi di Becattini. "È stata una partita piena di episodi strani - ricorda Bega - Siamo rimasti in 10 sul 2-1 e poi non siamo riusciti a tenere botta fino alla fine. Il Montevarchi ha poi dilagato negli ultimi minuti".

Francesco Tozzi