Terranuova e l’impresa: "Ora non ci fermiamo più"

"Se penso che in totale abbiamo fatto sei punti con il Grosseto non mi sembra vero. Non voglio dire che ce li siamo meritati, ma sicuramente non abbiamo rubato niente". Marco Becattini esce a testa alta dallo Zecchini. Il suo Terranuova Traiana per la prima volta è riuscito a mettere ko il Grifone nella sua tana. Espugnare quello stadio era un sogno. "Stavamo attraversando un periodo di difficoltà - ha spiegato in sala stampa - venendo da tre sconfitte consecutive. Avevamo poca fiducia quando siamo arrivati, ma i ragazzi hanno preso atto della nostra inferiorità e sono stati bravi a difendersi bassi, a soffrire e a concedere più possesso. Al 44’ eravamo sotto di un gol a causa di un’autorete e siamo andati negli spogliatoi con uno svantaggio forse neanche meritato. Alla fine sono contento della prestazione del gruppo e del fatto che nell’ultimo frangente, con un paio di occasioni, abbiamo rischiato di segnare il 3-1". L’obiettivo del tecnico resta quello di non guardare alle altre squadre nei bassifondi della classifica. Il Terranuova deve cercare di fare più punti possibili senza arrivare tra le ultime due, che significherebbe retrocessione in Eccellenza. "Il risultato di Grosseto - ha concluso - ci dà qualcosa in più per credere che non siamo morti. La categoria ce la siamo conquistata e se dobbiamo lasciarla, meglio ai play-out che al termine del campionato".

Morale altissimo, in attesa del Montevarchi al Matteini.

Francesco Tozzi