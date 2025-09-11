Terranuova, esordio da favola. Becattini: "Testa a Scandicci"

TERRANUOVA

"Ci tenevamo particolarmente a partire bene, soprattutto in casa. La prima di campionato era una data che avevamo cerchiato sul calendario fin dal 24 luglio scorso". Marco Becattini (nella foto) non può che definirsi soddisfatto dopo il 2-0 del Terranuova Traiana sul Poggibonsi all’esordio stagionale. Una prima di campionato strana, in cui i risultati dagli altri campi hanno visto uscire penalizzate le favorite del girone, in primis Grosseto e poi Prato e Siena. Ma "sono solo i primi tre punti di una lunga serie che sarà necessario ottenere per trovare la salvezza" ha avvertito il tecnico figlinese. "Forse abbiamo fatto meglio quando eravamo 11 contro 11 - ha spiegato l’allenatore analizzando il match - perché in superiorità numerica ci siamo abbassati e abbiamo iniziato a commettere qualche leggerezza. In ogni caso il Terranuova è stato al comando della gara dall’inizio alla fine". Giusto il tempo di festeggiare e la squadra si è messa nuovamente all’opera per preparare la prima trasferta contro uno Scandicci ferito dal Sansepolcro che vorrà imporsi di fronte al pubblico di casa. "Ci aspetta una trasferta difficilissima in un campo in erba sintetica - ha aggiunto - quindi dobbiamo spegnere l’entusiasmo per questa vittoria e lavorare per interpretare la partita in maniera giusta. Tra le priorità su cui intervenire c’è sicuramente la necessità di amalgamare quanto prima il gruppo".

Francesco Tozzi