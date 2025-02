Terranuova la bestia nera. Grifone, seconda sconfitta

GROSSETOIl Grosseto ha smarrito la strada contro il Terranuova Traiana. I biancorossi maremmani sono stati battuti allo "Zecchini" dai biancorossi valdarnesi al termine di una match che ha visto l’undici di mister Consonni protagonista di una prestazione più che deludente contro la squadra terzultima in classifica allenata dal tecnico Becattini. Come era nella logica il Grosseto parte subito all’assalto del fortino avversario con il Terranova che si limita a difendersi. Prima emozione per i padroni di casa al 7’: punizione dalla trequarti di Caponi per la testa di Possenti, ma la sfera finisce alta sopra la traversa. Al 30’ arriva la prima conclusione nello specchio della porta avversaria: in verità è un ’passaggio’ verso il portiere Timperanza. Partita che si snoda con un ritmo lento e troppo prevedibile da parte dei biancorossi locali. E la superiorità territoriale dei padroni di casa sfocia nel gol del vantaggio al 34’ quando il pallone, calciato da Sabelli dal limite dell’aera di rigore, viene deviato di testa da Bega difensore del Terranuova, deviazione che mette fuori gioco il portiere avversario.

Gli ospiti, passati in svantaggio, ora si fanno più intraprendenti lasciando più spazi liberi e in uno di questi Benucci cerca la conclusione di precisione, ma la sfera termina di poco a lato. Ed in pieno recupero, con la prima conclusione nella porta grossetana, arriva il pareggio dei valdarnesi. Calcio d’angolo di Mannella (terzo tiro consecutivo dalla bandierina) e Zhupa, tutto solo, insacca con un delizioso colpo di testa e con la difesa locale inspiegabilmente ferma ad osservare. In avvio di ripresa il Grosseto va subito in avanti con la conclusione di Senigagliesi di poco alta sulla traversa. Intanto inizia il valzer delle sostituzioni: nel Grosseto fa il debutto il portiere Lampret. E al 32’ il Terranuova passa, a sorpresa, in vantaggio. E’ Marini che, a conclusione di una improvvisa ripartenza, con un preciso diagonale fa secco il portiere Lampret. Incredibile. Il Grosseto cerca di scuotersi, ma la manovra non produce alcun effetto ed i biancorossi di mister Consonni lasciano lo stadio in mezzo ai fischi dei sostenitori grossetani. Grossa delusione in casa maremmana: non ci sono parole per questa prestazione offerta da Sabelli e compagni.

Paolo Pighini