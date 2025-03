Terranuova, Lischi sogna i tre punti con l’Orvietana

Il Terranuova Traiana vuole portare a casa punti preziosi per cercare di uscire dalla zona play-out. L’Orvietana spera invece di guadagnare in anticipo la salvezza diretta all’interno delle mura amiche del Luigi Muzi. Entrambe le squadre sono pronte a dare battaglia, con il Terranuova Traiana ambizioso di inanellare il quarto risultato utile consecutivo. "Abbiamo davanti sei finali con diciotto punti in palio - ha spiegato Luca Lischi - dobbiamo trovare qualche vittoria e macinare punti, ma soprattuto con questa mentalità e con lo spirito giusto per affrontare le gare. Tutto è possibile, a partire da domani. Ma come ci insegna questo campionato, l’esito delle partite non è scontato". Offrire continuità nei risultati, a detta del centrocampista ex Aquila Montevarchi, fa bene a tutto il gruppo perché consente di preparare al meglio le partite durante la settimana e svolgere in maniera serena gli allenamenti. "Un aspetto positivo da utilizzare a nostro vantaggio - ha sottolineato - Ci sono tante squadre all’interno del calderone della salvezza e dei play-out e sarà un finale sicuramente bollente". Lischi ha poi rassicurato sul fatto che ormai può dirsi guarito dall’infortunio subìto alla fine della passata stagione. Approdato in riva al Ciuffenna durante il mercato invernale, aveva alternato prestazioni in campo ad assenze in via precauzionale. Domenica scorsa contro il Seravezza è tornato in pianta stabile sul rettangolo verde. Ora l’ex rossoblu è tornato in forma al 100%. "Mi sento bene e sono pronto ad affrontare il rush finale". Marco Becattini può continuare a contare su tutta la rosa a disposizione, al netto dei lungodegenti Cioce e Stopponi. Ricordiamo che i diffidati salgono a sei in totale: a Mannella, Marini e Sacconi si aggiungono Cappelli, Degl’Innocenti e Massai dopo le ammonizioni ricevute nell’ultima giornata di campionato.

Francesco Tozzi