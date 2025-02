Terranuova-Montevarchi. Pari e patta va bene a tutti

TERRANUOVA TRAIANA 0 AQUILA MONTEVARCHI 0

TERRANUOVA TRAIANA (4-4-2): Timperanza, Bega, Saitta, Zhupa (17’ s.t. Sacconi), Senzamici, Iaiunese, Mannella, Marini, Tassi (36’ s.t. Dini), Cappelli, Degl’Innocenti (36’ s.t. Massai). A disposizione: Morandi, Grieco, Petrioli, Lischi, Cardo, Palazzini. Allenatore: Becattini.

AQUILA MONTEVARCHI (4-2-3-1): Conti, Ficini, Ciofi, Orlandi (26’ s.t. Picchi), Galastri (11’ s.t. Tommasini), Priore (11’ s.t. Boncompagni), Sesti, Martinelli, Vecchi (32’ s.t. Bontempi), Saltalamacchia, Franco. A disposizione: Testoni, Papini, Bigazzi, Casagni, Borgia. Allenatore: Rigucci.

Arbitro: Prencipe di Tivoli.

Note: circa 1000 spettatori. Ammoniti Priore, Tassi. Angoli 4-2. Recupero 1’ p.t. e 5’ s.t.

TERRANUOVA - Termina a reti bianche la prima storica trasferta in gare ufficiali dell’Aquila al Matteini. Terranuova Traiana e Montevarchi si dividono la posta in palio in una partita equilibrata dove entrambe le compagini valdarnesi hanno messo in campo una buona prestazione. Punti importanti che smuovono la classifica e mettono tutti d’accordo. Prima del fischio d’inizio è stata consegnata una maglia celebrativa a Sacconi per le 200 presenze in biancorosso e omaggiato il direttore sportivo dell’Aquila Donello Resti per i traguardi raggiunti ai tempi di piazza Coralli. Iaiunese si prende la responsabilità del primo tentativo, ma il tiro è telefonato tra le mani di Conti. Per i rossoblu tocca ad Orlandi provare l’affondo, ma anche in questo caso Timperanza blocca senza problemi. Nell’azione successiva Tassi si invola sull’out di destra, trova Zhupa in area, che nella mischia non riesce però ad inquadrare la porta. Pericolo alla mezzora con Orlandi che di testa supera di poco la traversa. Al 40’, dopo uno slalom di Marini, Tassi ci prova dalla distanza ma la palla si spegne sul fondo. Alla ripresa Ciofi si inserisce con un passaggio filtrante verso il baby Galastri, che viene fermato da Cappelli evitando il peggio per la formazione di casa. Al 15’ spetta a Degl’Innocenti battere una punizione da posizione pericolosa, ma il tiro viene respinto con i pugni da Conti. L’Aquila risponde con una conclusione di Sesti e Timperanza è costretto a salvare sulla linea. Alla mezzora è Marini a lanciare un missile all’indirizzo dell’estremo aquilotto, che riesce a mettere in salvo il risultato per la formazione allenata da Rigucci. Il match prosegue in modo equilibrato, mentre negli ultimi istanti Picchi si inserisce nell’area avversaria e viene braccato prontamente dalla retroguardia locale. Poi il triplice fischio che sancisce la fine della contesa.