Terranuova sfiora l’impresa. Il gol-beffa a tempo scaduto

TERRE DI CASTELLI

3

TERRANUOVA

3

TERRE DI CASTELLI: Auregli, Gargano, Saccani, Carta (74’ Esposito E.), Dembacaj, Hajbi, Hoxha (81’ Prandini), Bruno (70’ Sakaj), Stanco, Malo (63’ Esposito L.), Pampaloni (63’ Pigozzi).

All. Domizzi.

TERRANUOVA: Antonielli, Viganò (52’ Petrioli), Marini (90’ Arnetoli), Bega, Saitta (25’ Senzamici), Cioce, Mannella (52’ Ceppodomo), Privitera, Sacconi, Massai, Taflaj (63’ Ortiz Lopez). All. Meniconi (Becattini squalificato).

Arbitro: Bini di Macerata

Reti: 17’ e 37’ Malo, 73’ Sacconi, 80’ e 81’ Ortiz Lopez, 92’ Dembacaj.

Note: espulsi al 66’ Ceppodomo e al 96’ Taflaj. Ammoniti Saccani, Senzamici, Bega, Privitera, Mannella e Bruno.

MODENA - La beffa più atroce per il Terranuova Traiana si materializza in pieno recupero, al minuto 92’, quando il piattone di Dembacaj, capitano del Terre di Castelli, manda in fumo il sogno qualificazione ai quarti della fase nazionale di Coppa Italia della squadra di Becattini. Una partita a dir poco rocambolesca dove i valdarnesi sotto di due gol, con l’uomo in meno riescono a tornare in gioco a mettere paura ai padroni di casa che passano solo allo scadere per quella che è stata una autentica beffa. I biancorossi infatti dopo lo 0-1 subito in casa erano riusciti nella clamorosa impresa di ribaltare lo 0-2 iniziale con tre reti segnate in otto minuti pur in inferiorità numerica, pregustando una strepitosa impresa (col 3-2 grazie alle reti fuori casa la qualificazione sarebbe stata centrata), naufragata proprio al 92’ per lo sconforto dei tanti tifosi al seguito. Una gara pazzesca quella giocata a Castelvetro, col Terre di Castelli lanciato sul 2-0 dalla doppietta di Malo (giustiziere anche all’andata): al 17’ il centrocampista segna su assist di Stanco poi sfiora due volte il bis che trova al 37’ con una punizione perfetta nel sette. Un primo tempo shock per il Terranuova, che perde anche Saitta per infortunio e va al riposso sotto di due reti. Becattini (squalificato, in panchina era presente Meniconi) deve però aver fatto leva sui tasti giusti perchè nella ripresa scende in campo una squadra trasformata e il portiere di casa Auregli con tre grandi parate dice di no a Taflaj, Sacconi e Massai in successione. Al 66’ il nuovo entrato Ceppodomo applaude l’arbitro che lo aveva appena ammonito e viene espulso, subito dopo Stanco manda sulla traversa la palla del 3-0. Sembras filare tutto liscio per i padroni di casa ma in soli otto minuti 8’ la gara clamorosamente si ribalta. Al 73’ Sacconi sotto misura trafigge Auregli su assist di Privitera, poi il neo entrato Ortiz Lopez in due minuti raccoglie due palle vaganti in area firma il 3-2 che varrebbe i quarti di finale. Ma nel disperato assalto finale al 92’ il capitano di casa Dembacaj mette nel sacco di piatto il suggerimento da sinistra di Esposito per il 3-3 che vale il pass, poco prima che Taflaj rimedi un secondo rosso. Per il Terranuova Traiana è una autentica doccia fredda l’eliminazione soprattutto al termine di un incontro così rocambolesco, ma i ragazzi di Becattini hanno sicuramente scritto un’altra pagina di storia ed escono a testa alta dopo aver dato tutto per cercare l’impresa.

Davide Setti