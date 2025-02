Terranuova Traiana. "A Grosseto compatti»

TERRANUOVA

È la vigilia della delicatissima trasferta di Grosseto per il Terranuova Traiana targato Becattini. I biancorossi ritroveranno in panchina il loro tecnico, che domenica scorsa è stato costretto ad osservare da lontano il matcvh contro l’Ostinare per la squalifica, mentre ad assister dalla tribuna sarà ancora una volta Alessandro Petrioli. Il giocatore tornerà a disposizione del mister nel prossimo match casalingo con l’Aquila Montevarchi in programma il 16 febbraio.

Sarà anche la partita di due ex: il primo, Tommaso Degl’Innocenti, che ha indossato per 9 volte la maglia del Grifone nel 2018; il secondo, Massimiliano Benucci, che ha rinnovato con i maremmani fino al 30 giugno 2026, è stato uno dei protagonisti della prima esperienza in serie D del Terranuova nella stagione 2022-2023. Sul momento che sta attraversando il sodalizio di piazza Coralli è intervenuto il classe 2004 Tommaso Cappelli. "In questo momento di crisi dobbiamo cercare di strappare più punti possibili in qualsiasi campo. Nell’ultimo mese abbiamo attraversato un periodo brutto, visto che in tre scontri diretti abbiamo rimediato tre sconfitte. Non dobbiamo abbatterci perché ancora il campionato è lungo e possiamo farcela". Cappelli ha sottolineato il fatto che all’interno dello spogliatoio si registra un po’ di amarezza per i risultati, ma il gruppo continua ad essere coeso, consapevole che rimane intatto l’obiettivo di restare agganciati al treno della salvezza. "Ora l’importante è guardare alla squadra, il singolo viene dopo" ha concluso.

Sulla carta non c’è storia tra le due compagini, basti pensare che i grossetani hanno pure giocato sei campionati di serie B. All’andata, però, l’incredibile rimonta dei terranuovesi nel primo tempo, con vittoria per 3-2, costò la panchina a Malotti. Come sempre, sarà il campo a parlare.

Francesco Tozzi