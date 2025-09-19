Terranuova Traiana. Al Matteini arriva il Cannara

Arezzo, 19 settembre 2025 – Si giocherà domani, allo stadio Mario Matteini, l'anticipo del campionato di serie D tra Terranuova Traiana e Cannara. La gara, inizialmente in programma alla stessa ora di domenica, è stata anticipata su richiesta del club valdarnese e con la piena disponibilità della società umbra, al fine di agevolare l’impegno di mercoledì 24 settembre, quando – sempre alle ore 15 – andrà in scena il quarto turno di campionato, primo infrasettimanale della stagione.Gruppo al completo: tutti disponibili per la prima volta in stagione. In panchina mr Gianpaolo Giugni. Primo incrocio assoluto con il Cannara. Con le umbre: anno scorso con la Fulgens Foligno perso 1-0 fuori alla prima di campionato, pareggiato 1-1; con il Trestina pareggiato 2-2 fuori, perso 1-0; con Orvietana pareggiato 2-2 in casa e 1-1 fuori. Nel 22-23: perso 2-0 a Trestina e perso 2-1 in casa, con Orvietana perso 2-0 fuori e 1-0 in casa, con Città di Castello pareggiato 2-2 in casa, vinto 1-0 fuori.

Dopo la sconfitta rimediata domenica scorsa sul campo dello Scandicci, la formazione di Marco Becattini è attesa ad un pronto riscatto. Anche gli umbri vengono da una battuta d'arresto in casa con il Seravezza. La partita quindi si preannuncia equilibrata anche se fino ad ora tra le mura amiche i biancorossi si sono sempre disimpegnati ottimamente. Siamo solo all'inizio del campionato quindi è impensabile che la squadra possa essere al 100%, ma vincere domani contro la formazione perugina sarebbe fare un bel salto in avanti in classifica e soprattutto sarebbe importantissima dalla punto di vista prettamente psicologico. Fischio d'inizio alle 15:00.