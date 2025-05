Terranuova Traiana batte Figline 1-0 e conquista la salvezza in Serie D

TERRANUOVA TRAIANA

1

FIGLINE

0

TERRANUOVA TRAIANA (4-3-2-1): Timperanza; Senzamici, Bega, Saitta, Tassi; Mannella, Degl’Innocenti, Massai (30’ s.t. Sacconi); Zhupa (35’ s.t. Lischi), Marini; Iaiunese. A disposizione: Morandi, Petrioli, Castaldo, Dini, Cardo, Palazzini, Cappelli. Allenatore: Becattini

FIGLINE (4-4-2): Pagnini; Ciraudo, Simonti, Nobile, Borghi; Aprili (40’ s.t. Ciravegna), Zellini, Torrini, Allushaj (21’ s.t. Dama); Mugelli (35’ p.t. Bruni, 38’ s.t. Gozzerini), Rufini (19’ s.t. Rosini). A disposizione: Daddi; Gozzini, Noferi, Fiaschi. Allenatore: Beoni

Arbitro: Cerea di Bergamo (Ceci-Di Curzio-Bortolussi)

Reti: 2’ s.t. Marini

Note: ammoniti Allushaj, Borghi, il tecnico del Terranuova Traiana Becattini. Espulso Tassi. Angoli 1-4. Recupero 2’ p.t. e 6’ s.t.

TERRANUOVA - Il Terranuova Traiana si incarica ancora una volta di scrivere la storia. La squadra allenata da Marco Becattini prevale 1-0 sul Figline conquistando la salvezza in serie D e condannando il club di Nicolè Sarri alla retrocessione. Il sodalizio dei presidenti Vannelli e Morbidelli centra l’obiettivo mancato due anni fa, vincendo il playout e guadagnandosi così il terzo campionato in quarta serie. Un Matteini gremito in ogni ordine e grado, con soli posti in piedi, accoglie lo scontro fratricida tra biancorossi e gialloblu. Tutto il Valdarno assiste con trepidazione alla sfida tra cugini con una posta in palio altissima.

Nonostante il caldo di una domenica di maggio, la partita viene subito caratterizzata da ritmi intensi. All’11’ Mugelli prova ad inserirsi tra Bega e Saitta per sorprendere Timperanza, ma l’estremo difensore biancorosso si fa trovare pronto. Risponde dopo 3 minuti Zhupa con un pallonetto, intercettato però da Pagnini. Gli ospiti non lasciano niente di intentato e conducono il forcing nell’area dei locali. Al 39’ un fallo di Tassi consente ai gialloblu di calciare una punizione da distanza molto ravvicinata: sul punto di battuta Rufini, che indirizza il tiro in porta, ma Timperanza respinge con i punti svettando sul grappolo di giocatori. Replicano i biancorossi con Mannella, che trova Iaiunese pronto a colpire di testa, ma la sfera si spegne sul fondo. L’ultima azione degna di nota della prima frazione di gioco porta la firma di Tassi, che al 43’ sferra un sinistro che termina di poco alla destra della porta difesa da Pagnini.

Alla ripresa il Terranuova Traiana sblocca immediatamente la contesa. Dopo due minuti Marini percorre tutto il rettangolo verde, finché non decide di scagliare un destro dalla distanza, imprendibile per Pagnini. Il Figline non non si dà per vinto e continua pressando gli avversari. La prima conclusione da segnalare arriva però alla mezzora, con Zellini che scaglia un missile bloccato prontamente da Timperanza. Al 39’ le sorti del match cambiano di nuovo. Doppia ammonizione per Tassi, che rimedia un’espulsione lasciando i biancorossi in inferiorità numerica ad una manciata di minuti dalla fine. L’ultimo brivido è di Simonti al 45’, poi la gara va agli archivi: Terranuova salvo, Figline in Eccellenza.

Francesco Tozzi