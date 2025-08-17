Terranuova Traiana. Buone indicazioni dall’amichevole con l’Affrico

Arezzo, 17 agosto 2025 – Il Terranuova torna al Matteini: 2-0 all’Affrico con la doppietta di Saltalamacchia Il “Mario Matteini” riabbraccia i biancorossi e il ritorno a casa porta subito entusiasmo e una vittoria convincente. Nell’amichevole di preparazione contro l’U.S. Affrico giocata a cavallo del Ferragosto, il Terranuova si impone per 2-0 grazie alla doppietta firmata da Mattia Saltalamacchia nei primi minuti di gioco. L’attaccante biancorosso apre le marcature al 7’ del primo tempo, per poi raddoppiare al 24’, indirizzando così il match sin dalle battute iniziali. Una prestazione positiva che conferma i progressi della squadra in vista degli impegni ufficiali. La squadra di mister [nome allenatore se vuoi inserirlo] prosegue così il percorso di preparazione in attesa dell’esordio in Coppa Italia. L’ultimo test prima della competizione è in programma mercoledì 20 agosto, alle ore 18.30, sul campo di Taverne d’Arbia, contro l’ASD ASTA Taverne-Arbia.