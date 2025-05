Terranuova Traiana. C’è voglia di stupire

Arezzo, 30 maggio 2025 – Mentre a Montevarchi si parla in maniera esplicita di ridimensionamento, a San Giovanni siamo ancora alla ricerca di una compagine societaria e a Figline tutto tace in merito ai programmi futuri, a Terranuova si viaggia in un'altra direzione. Sarà per l'ingresso in società dell'imprenditore Emanuele Goretti o per il grande entusiasmo che ha portato la salvezza, fatto sta che in riva al Ciuffenna le prime mosse sono state a dir poco scoppiettanti. Detto del rafforzamamento societario, a stretto giro di posta sono stati annunciati, in ordine: il ritorno di Donello Resti nel ruolo di direttore sportivo, la conferma di Marco Becattini sulla panchina biancorossa - che non era affatto scontata - e, proprio oggi, l'annuncio dell'arrivo di Nario Cardini, storico dirigente e uno dei protagonisti della Sansovino dei miracoli con Maurizio Sarri.

Quattro mosse che lasciano presagire un cambio di prospettive. Sarà sempre la salvezza l'obiettivo dei biancorossi? O magari si cercherà di disputare un campionato diverso, magari da metà classifica puntando, chissà, anche a qualche posizione play off? Se dovessimo valutare le prime operazioni, opteremmo per questa seconda ipotesi. Una cosa è certa. Il Terranuova Traiana è l'unica società che ha già definito tutti gli assetti, dalla società alla direzione tecnica, fino ad arrivare all'allenatore. E questo è già un primo vantaggio. Segno che le idee sono molto chiare. E probabilmente sono idee che stuzzicano l'appetito...