Terranuova Traiana domani a Gavorrano

Arezzo, 23 settembre 2025 – E' una di quelle partite da non fallire, ma con un ostacolo di non poco conto: la forza dell'avversario. Il Terranuova Traiana, domani, nel turno infrasettimanale di serie D, sarà di scena in Maremma contro il Follonica Gavorrano, squadra che è partita molto bene in questo campionato. Secondo posto, seppur in coabitazione con altre squadre, sette punti all'attivo, frutto di due vittorie e un pareggio, tre gol fatti e due subiti. La squadra mineraria è avversario decisamente tosto che ha un solo grande obiettivo: quello di far dimenticare la sciagurata stagione passata, culminata con la retrocessione ai play out e con il successivo ripescaggio.

Il Terranuova Traiana, dal canto suo, non può stare a sottilizzare. La sconfitta di domenica con il Cannara ha peggiorato le cose e dopo un ottimo avvio di stagione - vittoria interna con il Poggibonsi - sono arrivate due battute d'arresto consecutive, a Scandicci e contro gli ulbri al Matteini. E' proprio l'ultimo inciampo che preoccupa. I biancorossi hanno giocato una brutta partita, la peggiore fin qui, e domani, al Malservisi Matteini, dovranno dare una risposta, anche se l'avversario è decisamente più forte. Becattini si attende una prova di carattere e un approccio alla gara diverso da quello di domenica. Fischio d'inizio alle ore 15.