Terranuova Traiana. Domenica con il Poggibonsi la prima di campionato

Arezzo, 05 settembre 2025 – Terranuova Bracciolini torna di nuovo a respirare aria di calcio. Domenica, alle ore 15, allo stadio Mario Matteini scatterà ufficialmente la stagione 2025/2026 di Serie D. L’esordio per la squadra biancorossa sarà contro l’US Poggibonsi, in un match che si preannuncia molto interessante. Il club ha già acceso l’entusiasmo dei tifosi con lo slogan “Uniti, con la stessa passione, oltre ogni limite!”, che accompagna l’avvio di questa nuova avventura. I biglietti per la gara saranno disponibili esclusivamente al botteghino, a partire dalle ore 14 di domenica. Previsto l’ingresso gratuito per tutti gli atleti tesserati che si presenteranno in divisa di rappresentanza.

Il bilancio degli scontri diretti tra l'ASD Terranuova Traiana e l'US Poggibonsi è equilibrato, con entrambe le squadre che hanno ottenuto due vittorie ciascuna su quattro incontri disputati. Non si sono registrati pareggi. La squadra di Marco Becattini parte in questa stagione per raggiungere quanto prima la salvezza. Sulla carta la rosa sembra migliorata rispetto allo scorso anno ma, come sempre, sarà il campo a dare i verdetti. Lo staff tecnico è affidato all’allenatore Marco Becattini, affiancato dal vice Gianpaolo Giugni, dai preparatori atletici Gianpietro Colcelli e Alessandro Coppi, dal preparatore dei portieri Vincenzo Di Santo, dal collaboratore tecnico Cosimo Nenci e dal responsabile fisioterapista, il dottor Carlo Vigorito, con il supporto del massaggiatore Roberto Matteoli.

La squadra potrà contare su 22 calciatori, con un equilibrio tra confermati e nuovi innesti. Portieri (2): Jacopo Pagnini (1997), Niccolò Rosadi (2006). Difensori (8): Cosimo Bargellini (2006), Santiago Benucci (2007), Davide Cardo (2007), Matteo Castaldo (2006), Tommaso Degl’Innocenti (1991), Federico Ficini (2003), Tommaso Senzamici (2004), Federico Simonti (2000). Centrocampisti (8): Jacopo Cioce (1999), Luca Innocenti (2003), Leonardo Mannella (1999), Mattia Saltalamacchia (2005), Riccardo Sborgi (2007), Davide Sesti (2000), Leonardo Tassi (2005), Niccolò Verdini (2006). Attaccanti (4): Pietro Bruni (1996), Alberto Marini (1999), Mamadou Bara Ngom (2000), Alessandro Zhupa (2005).Ad arricchire il gruppo ci saranno anche tre giovani aggregati dalla squadra giovanile: il portiere Leonardo Corvino (2008), il centrocampista Edoardo Baldini (2008) e l’attaccante Gabriele Fantoni (2008).