Terranuova Traiana e Figline pareggiano 1-1: il verdetto rimandato all'ultima giornata

TERRANUOVA 1 FIGLINE 1

TERRANUOVA TRAIANA (4-2-3-1): Timperanza; Tassi, Bega, Saitta, Lischi (15’ s.t. Senzamici); Degl’Innocenti, Massai (47’ s.t. Sacconi); Marini, Privitera, Zhupa (23’ s.t. Mannella); Iaiunese. A disposizione: Morandi, Grieco, Castaldo, Dini, Cardo, Cappelli. All. Becattini

FIGLINE (4-4-2): Pagnini; Ciraudo (30’ s.t. Ciravegna), Simonti, Milli (43’ s.t. Nyamsi), Nobile; Borghi Cavaciocchi (34’ s.t. Aprili), Torrini, Mugelli (48’ s.t. Gozzerini); Zellini, Rufini (19’ s.t. Allushaj). A disposizione: Daddi, Noferi, Rosini, Dama. All. Beoni.

Arbitro: Mazzer di Conegliano (Biase-Salinelli)

Reti: 1’ p.t. Torrini, 27’ p.t. Iaiunese

Note: ammoniti Massai, Degl’Innocenti, Simonti, Becattini. Espulsi Privitera, Nyamsi e il responsabile area tecnica del Terranuova Morbidelli. Angoli 5-6. Recupero 3’ p.t. e 6’ s.t.

TERRANUOVA - Finisce 1-1 tra Terranuova e Figline nell’ultima al Matteini. Un esito che non cambia la classifica e che rimanda il verdetto su retrocessioni e spareggi salvezza a domenica prossima, quando i biancorossi scenderanno in campo al Fedini di San Giovanni Valdarno per l’ultima di campionato. Oltre ogni previsione, Bega recupera dall’infortunio alla caviglia e viene schierato dal primo minuto. Pochi istanti dopo il fischio d’inizio, il Figline passa immediatamente in vantaggio. Torrini riesce a sbloccare il risultato di testa dopo 52 secondi, intercettando un cross di Zellini e lasciando la retroguardia biancorossa pietrificata. Da segnalare al 19’ un’occasione per gli ospiti grazie ad una punizione calciata da Rufini e infine deviata con i pugni da Timperanza. Al 27’ rispondono però i padroni di casa. Degl’Innocenti prova la conclusione dal limite, Pagnini respinge, ma Iaiunese trafigge l’estremo difensore figlinese. Al 18’ della ripresa Torrini, messo in moto da Zellini, sbaglia clamorosamente un gol già fatto. Al 21’ cambia il corso della partita: il Terranuova resta in 10 per l’espulsione di Privitera, a causa di un fallo di reazione su Cavaciocchi. L’equilibrio si ristabilisce soltanto all’ultimo minuto di recupero con l’espulsione di Nyamsi e il Figline non riesce ad approfittare della superiorità numerica per tentare il sorpasso.

Francesco Tozzi