Terranuova Traiana: Emanuele Goretti nuovo vicepresidente per rafforzare il club

TERRANUOVA

Il Terranuova Traiana si rafforza, con l’ingresso in società dell’imprenditore Emanuele Goretti in qualità di vicepresidente. A lungo corteggiato dal direttore generale Simone Finocchi, Goretti era già a fianco della squadra da alcune settimane. 50 anni, è presidente ed amministratore delegato di Semetica, azienda leader nel settore sementiero con sede amministrativa a Loro Ciuffenna e sede produttiva e logistica a Bologna. Si occupa anche di ricerca genetica vegetale, in particolare nel campo cereali, ed è presente a livello commerciale in oltre 15 paesi nel mondo. "A Terranuova ho trovato un ambiente meraviglioso - ha affermato Goretti - Una società sana, ben organizzata, piena di valori importanti, di fair play e di etica. Ho scoperto un gruppo di ragazzi straordinari guidati da un uomo veramente in gamba da un punto di vista umano, Marco Becattini. Iniziare a lavorare con loro è stato per me molto bello ed è un onore essere qua per me".

Il manager ha inoltre sottolineato l’impresa dei biancorossi, che vincendo i play-out sono riusciti a garantirsi la salvezza. "Il calcio – ha aggiunto – è per me una passione da tutta la vita. Professionalmente siamo sempre stati distanti dalla disciplina, poi però abbiamo trovato la voglia di iniziare questa esperienza e speriamo di riuscire a fare una stagione importante. La salvezza di quest’anno è un risultato storico e mi auguro si possa puntare anche in futuro a mantenere la serie D. La squadra ha portato avanti un percorso incredibile culminato con il match che ci ha permesso di meritarci a pieno la permanenza nella categoria". La nomina del vicepresidente rappresenta un passo avanti nel processo di consolidamento del club di piazza Coralli ed è la prima operazione messa in campo. Adesso, dopo l’ufficializzazione del nuovo assetto societario, il timing prevede l’individuazione del direttore sportivo e il nodo allenatore, con il Terranuova che proporrà a Becattini di restare un’altra stagione in biancorosso.

Francesco Tozzi