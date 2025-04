Terranuova Traiana-Figline: sfida decisiva per evitare la retrocessione

"Una partita che vale tanto, un playout anticipato". Alessio Sacconi tiene gli occhi puntati su Terranuova Traiana-Figline, in programma domani allo stadio Matteini. La penultima di campionato, l’ultima di fronte al pubblico casalingo. Una sfida che si preannuncia decisiva per i ragazzi di Becattini. "In una partita ci giochiamo un’intera stagione - afferma Sacconi - ci siamo preparati al meglio e ci faremo trovare pronti. Faremo valere la nostra forza, il nostro lavoro e i sacrifici che abbiamo fatto durante l’anno. Con il Figline, siamo le squadre più vicine alla retrocessione diretta, quindi l’obiettivo è quello di conquistare il bottino pieno". La squadra si è allenata in serenità per tutta la settimana, ma il peso di ogni partita adesso si fa sentire.

"Con la Flaminia non abbiamo fatto una bella prestazione, sia per demeriti nostri, sia per la bravura degli avversari, che sono una squadra molto valida. Fortunatamente abbiamo avuto qualche giorno per staccare la spina, poi ci siamo rimessi subito a lavoro, pronti e determinati per la battaglia di domani". In caso di vittoria per i biancorossi saranno playout e una condanna per i gialloblù. "Ci aspettiamo un avversario che intende giocarsi il tutto per tutto. Noi dobbiamo farci trovare bravi, coesi e intelligenti".

All’andata il Terranuova si impose di corto muso al Del Buffa, grazie al gol dell’ex Iaiunese. Domani sarà un’altra gara.

Francesco Tozzi