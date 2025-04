Terranuova Traiana. Grande attesa per il match con il Livorno

Arezzo, 04 aprile 2025 – Sulla carta è un impegno decisamente proibitivo. Ma nel calcio non c'è mai niente di scontato e il Terranuova Traiana, che domenica al Matteini, riceverà la visita della capolista Livorno, vorrà vendere cara la pelle per cercare di far punti contro una squadra che, per organico, è nettamente la più forte del girone, come ha dimostrato ampiamente nel corso della stagione. Per gli uomini di Paolo Indiani, tra l'altro, il match che si giocherà in terra valdarnese potrebbe essere veramente decisivo perché in caso di vittoria la promozione in Lega Pro sarebbe matematica e anche un pareggio potrebbe bastare, a patto che la Fulgens Foligno non vinca. Ma i ragazzi di Marco Becattini non possono certo stare a sottilizzare, da qui alla fine sono tutte finali e anche contro gli amaranto i biancorossi dovranno cercare di far punti per continuare a coltivare il sogno salvezza.

Si pronuncia il pubblico delle grandissime occasioni e il tutto esaurito è scontato. I tifosi del Livorno saranno 800 e troveranno posto nella tribuna centrale. Oltre 400 invece i supporter locali che, per l'occasione, dovranno accomodarsi in gradinata. Le due tifoserie avranno ingressi separati siamo certi che comunque quella di domenica sarà una bellissima giornata di sport. su indicazione della Questura di Arezzo, l'accesso allo stadio sarà consentito solo ai possessori di biglietto. I tifosi del Livorno potranno parcheggiare nel piazzale antistante lo stabilimento Fimer SpA, per poi raggiungere la tribuna centrale attraverso via San Giorgio, via Ciuffenna e via Gramsci, con ingresso da piazza Coralli.

I tifosi del Terranuova Traiana potranno accedere all’impianto percorrendo via Torino e il lungofiume Ciuffenna, entrando dallo spazio adiacente alla sede del club. L’uscita al termine della gara seguirà il percorso inverso. Ci saranno anche modifiche alla viabilità. Domenica, dalle 12:00 alle 18:00, sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in:.Piazza generale Felice Coralli, Via Torino, Via Buonarroti (tra piazza Coralli e viale Europa), Via Gramsci. L’area di piazza Coralli sarà riservata esclusivamente ai veicoli di soccorso, alle forze di polizia e al personale autorizzato. Ulteriori restrizioni potranno essere adottate in loco, in base alle esigenze di sicurezza.

Con una posta in palio così alta, il club biancorosso chiama a raccolta i propri tifosi per sostenere la squadra e trasformare lo stadio in un fortino. "Forza, riempiamo il Mario Matteini! Facciamo tremare lo stadio!", l’appello della società. L’attesa è alta per un match che promette spettacolo e passione. Il conto alla rovescia è iniziato: il Terranuova Traiana è pronto a sfidare il Livorno.