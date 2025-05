Terranuova Traiana. Il bilancio del DG Finocchi. “Mi aspetto che l’allenatore rimanga con noi”

Arezzo, 15 maggio 2025 – Un bilancio più che positivo quello del Direttore Generale del Terranuova Traiana, Simone Finocchi, dopo la salvezza conquistata ai playout a discapito del Figline, uscito sconfitto 1-0 dal Mario Matteini di Terranuova, domenica scorsa. Tanti punti toccati ed un’analisi a tutto tondo quella di Finocchi, che quest’anno ha dovuto ricoprire per i biancorossi anche il ruolo di Direttore Sportivo. Dalla salvezza, alle riconferme dei giocatori, dai nuovi ingressi in società ai ringraziamenti per una stagione che è stata lunga e che non è ancora finita.

“Una bella salvezza - ha detto Finocchi - raggiunta con le nostre forze. Abbiamo deciso di intraprendere una linea ad inizio stagione e così è stata. Ci eravamo già preparati a soffrire fino alla fine, forse è per questo che ce l’abbiamo fatta. È vero, abbiamo durato fatica, ma anche grazie a dei grandi risultati ottenuti durante il campionato, abbiamo conquistato la permanenza in Serie D”. Una salvezza arrivata tra le mura amiche, in quello che è stato definito “il fortino Matteini” che spesso non ha tradito nei grandi appuntamenti.

“Abbiamo esultato quando abbiamo saputo che avremmo giocato i playout in casa. Domenica scorsa - ha continuato Finocchi - il pubblico è stato incredibile. Il sostegno che ci è arrivato dagli spalti ci ha dato forza, energia e consapevolezza. Queste persone non meritano di essere deluse”. Ma non è tempo di bilanci finali, perché il progetto continua, e con ambizione: “Gran parte della rosa si è guadagnata la riconferma – ha detto il DG terranuovese – e se ci saranno le condizioni, vorremmo confermare più giocatori possibile. Non vedo un cerchio che si chiude, anzi: il cerchio resta aperto. Siamo ancora in corsa, vogliamo goderci questo momento e ripartire con entusiasmo.” Poi i ringraziamenti, sinceri e sentiti.

“Ringrazio la mia famiglia, che mi ha sopportato e supportato nonostante l’abbia trascurata. Grazie anche all’Amministrazione Comunale di Terranuova Bracciolini, che ci consente di fare calcio qui, creando un punto di riferimento per tanti. E grazie agli sponsor, che con il loro aiuto ci permettono di proseguire il nostro lavoro”. Il futuro è già dietro l’angolo. A breve, a Terranuova prenderanno il via tornei e campi estivi, di cui uno in collaborazione con la Fiorentina. E appena si chiuderanno le attività del settore giovanile, sarà già tempo di ripartire con la preparazione della nuova stagione, ancora una volta in Serie D.