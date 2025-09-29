Terranuova Traiana. In nove contro undici impossibile resistere alla Robur

Arezzo, 29 settembre 2025 – Prima in dieci e poi in nove uomini, il Terranuova Traiana non è riuscito a resistere al Siena, cedendo 2-0 nella ripresa sotto i colpi della Robur. La gara era iniziata subito a ritmo alto: il Siena si era fatto vedere con un pallone insidioso per Noccioli, che era riuscito solo a deviare senza trovare lo specchio della porta. Al 3’, il Terranuova aveva risposto immediatamente con Marini che serviva un cross per Zhupa, ma il numero dieci aveva mancato clamorosamente l’impatto a due passi dalla rete. Il momento chiave era arrivato al 15’: Degl’Innocenti era stato espulso con rosso diretto per un fallo da ultimo uomo su Noccioli, e la pressione della Robur si era alzata notevolmente. Al 24’ Noccioli aveva fatto da sponda per Vlahovic, che entrando in area era stato steso: l’arbitro aveva indicato il dischetto, ma Nardi era stato ipnotizzato da Pagnini, che aveva mantenuto lo 0-0. Nel finale del primo tempo, il Siena aveva continuato a spingere. Al 42’ Ciofi aveva tentato un tiro a giro mancino che aveva sfiorato l’incrocio. Nei minuti di recupero, sugli sviluppi di un corner, Conti aveva colpito di testa ma Pagnini si era superato respingendo. La prima frazione si era chiusa sullo 0-0, nonostante le numerose emozioni.

Nella ripresa, dopo pochi minuti, il Terranuova è rimasto in inferiorità numerica: Bruni, già ammonito, aveva commesso fallo su Vlahovic e ha ricevuto il secondo cartellino giallo, lasciando la squadra in nove uomini; il centrocampista, inoltre, aveva subito un colpo alla testa durante l’azione. Al 78’ la Robur è passata in vantaggio: sugli sviluppi di un cross in area, la difesa del Terranuova non è riuscita a liberare e Somma, a due passi dalla porta, ha insaccato con freddezza. A sette minuti dal termine, Nardi ha siglato il raddoppio con un gol spettacolare: su corner di Vari, il numero dieci bianconero ha calciato al volo dal limite dell’area e fulminato Pagnini, chiudendo la gara sul 2-0.