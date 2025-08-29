Terranuova Traiana. Notte di Coppa domani a Grosseto

Arezzo, 29 agosto 2025 – E' prevista per domani, sabato 30 agosto, con fischio d’inizio alle ore 20.30, della sfida tra Grosseto e Terranuova Traiana. La gara si giocherà allo stadio comunale “Carlo Zecchini” di Grosseto e sarà valida per il primo turno di Coppa Italia di Serie D. Il regolamento prevede la partecipazione al primo turno delle 34 squadre vincitrici il preliminare — che aveva visto in campo 33 società neopromosse, 6 retrocesse dalla Lega Pro, 18 formazioni salve dopo i play out della stagione 2024/2025 con un margine superiore agli 8 punti, 3 società ripescate e le 8 classificatesi al 12° posto nei gironi D, E, F, G, H e I, oltre alle tre squadre giunte al 14° posto nei gironi A, B e C con il peggior punteggio nella Coppa Disciplina. A queste si aggiungono le 94 aventi diritto.

Le 64 vincenti del primo turno accederanno al secondo turno, in programma con la formula dei trentaduesimi di finale. A settembre verrà stilato il tabellone “a specchio”, sul modello del tennis, con gare a eliminazione diretta in partita unica fino alle semifinali. La finale, come da tradizione, potrà invece disputarsi sia in gara secca su campo neutro che con formula andata-ritorno. In ogni caso, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno i calci di rigore a determinare la squadra vincitrice, finalissima compresa. Designata anche la terna arbitrale che dirigerà l’incontro: arbitro sarà Marco Pascali della sezione di Pistoia; assistente 1 Daniele Nesi della sezione di Firenze; assistente 2 Lorenzo Guiducci della sezione di Empoli.