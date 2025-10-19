Ac Prato, un ko che fa male: il Terranuova Traiana si impone 2-1

Terranuova Bracciolini (Arezzo), 19 ottobre 2025 - Dopo tre successi consecutivi, si ferma la corsa dell'Ac Prato nel girone E di Serie D. I lanieri escono battuto dallo stadio “Mario Matteini” di Terranuova Bracciolini, dove a far festa sono i padroni di casa per 2-1, grazie alla doppietta fra primo e secondo tempo di Sesti. Inutile il rigore trasformato nel finale da Gioè, in occasione del quale viene pure espulso Benucci. I biancazzurri non approfittano della superiorità numerica e incappano in un pesante stop, che li allontana dalla vetta della classifica, adesso distante sette punti.

La cronaca

Inizio convincente dei biancazzurri, che stazionano stabilmente nella metà campo d’attacco. I lanieri arrivano con una certa facilità dalle parti dell’ex Pagnini, ma di veri e propri pericoli l’estremo difensore dei locali non ne corre. I biancorossi invece si limitano a contenere le sortite offensive degli avversari, provando ogni tanto a ripartire, ma senza fortuna. La prima frazione scorre via senza sussulti e sembra avviata a chiudersi sullo 0-0, ma nell’ultimo minuto dei tre di recupero concessi, ecco la frittata combinata da Zanon: il terzino si fa superare da Sesti, che in diagonale non dà scampo a Fantoni, consentendo ai padroni di casa di andare all’intervallo in vantaggio. In apertura di ripresa, occasione per Cela, che non inquadra il bersaglio grosso sugli sviluppi di un angolo. Stessa sorte per il mancino al volo di Gioè, che si spegne sull’esterno della rete. Venturi corre ai ripari inserendo Rinaldini per Zanon. La sostituzione non frutta gli effetti desiderati dai lanieri, che incassano anche il raddoppio al 67′: Cioce appoggia per Sesti, che dalla distanza infila l’angolino alla destra di Fantoni. Nella mischia vengono gettati Verde e Limberti, ma Risaliti e compagni rischiano di subire il tris: stavolta Fantoni dice di “no” al tiro di Sborgi. Gli ospiti hanno un paio di sussulti con Limberti, che spedisce il pallone oltre la traversa, e soprattutto con Gioè, sul cui mancino è determinante l’intervento di Pagnini. Dentro anche Mencagli, per un Prato decisamente a trazione anteriore. Il match si riapre all’87’, con Rossetti che si guadagna un rigore per trattenuta in area di Benucci, che viene espulso. Dal dischetto Gioè non sbaglia, ma non è sufficiente. Già, perché nei nove minuti di recupero, i biancazzurri si vedono solo una volta con Rossetti.

Il tabellino

Terranuova Traiana – Prato 2-1

Terranuova Traiana (3-6-1): Pagnini; Benucci, Degl’Innocenti, Simonti (dal 71′ Bargellini); Marini, Cioce (dal 93′ Tassi), Saltalamacchia, Sesti (dal 90′ Senzamici), Sborgi (dal 75′ Ficini), Mannella; Ngom (dal 54′ Bruni). A disposizione Rosadi, Innocenti, Zhupa, Cardo. All. Giugni (Becattini squalificato).

Prato (3-4-1-2): Fantoni; Iacoponi, Risaliti, Corsa, Zanon (dal 57′ Rinaldini); Cesari (dal 71′ Limberti), Cela (dal 70′ Verde), D’Orsi (dall’82’ Mencagli); Greselin (dal 95′ Atzeni); Gioè, Rossetti. A disposizione Furghieri, Drapelli, Boccardi, Osazuwa. All. Venturi.

Arbitro: Marco Ferrara della sezione di Roma 2, coadiuvato dagli assistenti Andrea Minopoli di Napoli e Antonio Russo di Torre del Greco.

Marcatori: Sesti al 47′ e al 67′, Gioè (rig) all’89’.

Note: circa 800 spettatori. Recupero 3′ pt, 9′ st. Ammoniti Sborgi, Sesti, Pagnini, Tassi. Espulso Benucci.