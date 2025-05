Terranuova Traiana: Preparativi per la Stagione 2025-2026 in Serie D

TERRANUOVALa prossima potrebbe essere una settimana decisiva per programmare la nuova stagione in serie D del Terranuova Traiana. Archiviata la regular season e il play-out che ha rispedito in Eccellenza il Figline, la dirigenza è già a lavoro per il campionato 2025-2026. "Avevamo messo in conto di dover soffrire per tutta la stagione – ha spiegato il direttore generale Simone Finocchi – per arrivare in fondo e giocarci un grande finale". I primi dossier da affrontare riguardano Becattini e Sacconi. "Voglio che il mister ragioni fortemente per restare con noi e voglio che lo faccia anche il capitano – ha sottolineato Finocchi – Così come mi auguro che possa rimanere a Terranuova la stragrande maggioranza della rosa. Sono ragazzi in gamba che meritano questa categoria, con tutti i sacrifici che fanno. Da parte mia c’è la volontà al 100% di andare avanti". Becattini, dal canto suo, ha già messo le cose in chiaro. La disponibilità a restare c’è, ma "la serie D – aveva affermato il tecnico – va fatta in un altro modo". Il club di piazza Coralli farà il possibile per tenerlo, ma la casella che si libererà al Del Buffa con la probabile uscita di Beoni potrebbe far gola al trainer specializzato in promozioni. Intanto si parlerà della figura di direttore sportivo. Dopo la partenza di Donello Resti in direzione Montevarchi, la carica era ricoperta dallo stesso Finocchi. Il dg ha però fatto sapere che non ricoprirà più il doppio ruolo. Nei prossimi giorni, inoltre, entreranno a fare parte del club nuove figure a livello societario, che andranno ad arricchire la dirigenza del sodalizio biancorosso. Tra le prime conferme, quelle di Niccolò Sanseverino come team manager e Sergio Melani in qualità di segretario generale. Quale sarà invece il futuro di Alessio Sacconi? Il capitano, nel corso degli anni corteggiato da altri club ma rimasto sempre fedele ai colori biancorossi, dopo la vittoria del play-out ha manifestato la volontà di appendere le scarpe al chiodo. Un confronto con la società è in atto, ma l’attaccante non ha nascosto le proprie difficoltà nel riuscire a coniugare gli impegni di lavori, la famiglia e il calcio.

Francesco Tozzi