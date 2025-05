Terranuova Traiana pronto alla sfida di San Giovanni

Arezzo, 04 maggio 2025 – Oggi alle 15 allo stadio Virgilio Fedini, andrà in scena uno scontro che vale una stagione intera: Sangiovannese contro Terranuova Traiana. Non un semplice derby valdarnese, ma uno spareggio vero e proprio, dove in palio c’è la permanenza in Serie D. Un match che potrebbe segnare in maniera irreversibile il destino sportivo di due squadre storiche del panorama toscano. Il calendario ha voluto che questa sfida carica di significati si giocasse proprio all’ultima giornata del campionato. Una coincidenza che si è trasformata in una roulette russa, nella quale ogni pallone potrebbe valere la salvezza o la retrocessione diretta.

Non è tempo di calcoli, come ha ricordato senza mezzi termini mister Becattini: «Non possiamo fare troppi conti. Dobbiamo pensare solo a vincere. Solo così possiamo evitare di retrocedere direttamente in Eccellenza». Il Terranuova Traiana arriva a San Giovanni dopo un pareggio interno contro il Figline, altro club invischiato nella lotta per non scendere nei campionati regionali.

Una settimana intensa quella vissuta dai biancorossi, che si sono allenati con determinazione e concentrazione, consapevoli che ogni dettaglio potrebbe fare la differenza in una sfida così tirata. Certo, qualche incrocio di risultati potrebbe giocare a favore: se il Figline dovesse cadere contro il Livorno, anche un pareggio potrebbe bastare per evitare l’incubo della retrocessione diretta. Ma contare sugli altri è un rischio troppo alto, e a queste latitudini, quando il fischio d’inizio si avvicina, ogni dubbio viene spazzato via da una sola verità: sul campo bisogna dare tutto. Anche il pubblico farà la sua parte.

Si prevede una buona affluenza sugli spalti del Fedini. Da Terranuova arriveranno oltre 200 tifosi, pronti a sostenere la squadra. Una cornice calda, tesa, che promette emozioni forti e una gara dal sapore antico, dove ogni contrasto e ogni gol potranno essere decisivi.

Novanta minuti che potrebbero salvare una stagione o cancellarla. Lo spettacolo, la tensione e la speranza sono serviti: domani, al Fedini, si scrive la storia. Ci potrebbe essere anche una coda ulteriore coda. In caso di vittoria del Figline di pareggi tra Sangiovannese-Terranuova Traiana e Sporting Trestina-Orvietana, azzurri e biancorossi dovrebbero disputare uno spareggio fratricida per decidere chi delle due retrocederà direttamente in Eccellenza e chi dovrà fare i play out.