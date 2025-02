Terranuova Traiana pronto per la sfida con il Montevarchi

Arezzo, 14 febbraio 2025 – Domenica ci sarà il tutto esaurito allo stadio Mario Matteini per la sfida tra Terranuova Traiana e Aquila Montevarchi. Una partita importante per entrambe le formazioni e, per quanto riguarda i biancorossi, che arriva dopo la splendida vittoria ottenuta domenica scorsa contro il Grosseto. Una vittoria che è stata importante non solo per la classifica, ma anche per il morale della squadra ,che veniva da qualche battuta d'arresto di troppo. Il match contro gli aquilotti si preannuncia comunque molto insidioso per la formazione di Marco Becattini, che in settimana ha catechizzato i suoi anche sull'atteggiamento da tenere in campo e su aspetti ovviamente di natura tattica.

All'andata gli aquilotti vinsero 5-2 in una partita particolare contraddistinta anche da un'espulsione rimediata dal Terranuova Traiana. Ma quella di domani sarà una sfida decisamente diversa che sfugge ad ogni pronostico. Certamente fin qui i biancorossi hanno ottenuto il maggior numero di punti tra le mura amiche e vorranno confermare questo trend anche per la sfida contro i rossoblù dell'ex Donello Resti, che in riva al Ciuffenna ha lasciato un bellissimo ricordo.

Il fischio d'inizio è previsto per le 14:30 e arbitrerà l'incontro il signor Andrea Prencipe della sezione Di Tivoli protagonista, come raccontato in un nostro articolo ieri, di un bellissimo gesto lo scorso mese di ottobre con un bambino al termine della partita di eccellenza pugliese tra Manduria e Ugento. All'impianto sportivo di piazza Coralli ci saranno un migliaio di spettatori di cui 300 da Montevarchi. E' stata indetta la "Giornata Biancorossa" e non saranno valide le tessere di abbonamento. Intanto una curiosità sull’arbitro che dirigerà la partita, Andrea Prencipe della sezione di Tivoli. Il fischietto, infatti, è stato protagonista di una bella storia che ha fatto il giro del web. Un gesto che non è passato inosservato, capace di toccare il cuore di chi era presente. Un episodio che risale allo scorso mese di ottobre, andato in scena in Puglia, nel corso della partita tra Manduria e Ugento.

L'arbitro era proprio Prencipe e nei momenti che hanno preceduto la gara, un bambino di soli otto anni, figlio del custode dell'impianto sportivo, ha aperto con entusiasmo la porta dello spogliatoio della terna arbitrale, accogliendo con un abbraccio caloroso il direttore di gara e i suoi assistenti. Un gesto spontaneo, carico di affetto e sincera ammirazione, che non ha lasciato indifferente. Al termine della sfida, Prencipe ha voluto ricambiare quell'affetto in modo speciale: ha deciso di regalare al bambino la sua maglia e il suo fischietto, simboli della sua professione e della passione per il calcio. Un momento intenso e significativo, che è stato catturato dall'obiettivo della fotografa ufficiale dell'incontro, Giorgia Cannella. L'immagine, diffusa rapidamente sui social e sui principali canali del web, sta ricevendo numerosi apprezzamenti e raccogliendo applausi da parte degli utenti,