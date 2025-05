Terranuova Traiana: Sansovino punta su Marini e Degl’Innocenti per il calciomercato

TERRANUOVADopo aver guadagnato la salvezza in serie D, la rosa del Terranuova Traiana è stata messa sotto la lente d’ingrandimento da parte di altre società. Tra i club interessati a reclutare giocatori dalla città di Poggio c’è la Sansovino, neopromossa in Eccellenza. Gli arancioblé, dopo la vittoria del doblete – campionato di Promozione e Coppa Italia – hanno dimostrato di avere le idee ben chiare sulle scelte da adottare questa estate. Il club della Valdichiana sarebbe infatti interessato ai profili di Alberto Marini e Tommaso Degl’Innocenti, entrambi in forza al sodalizio di piazza Coralli. Marini, centrocampista da due anni in biancorosso, nella stagione regolare ha messo a segno 3 reti, mentre la quarta, realizzata con un tiro dalla distanza di collo destro, è quella che ha regalato la permanenza in quarta serie ai valdarnesi nella gara interna del Matteini lo scorso 11 maggio. L’ex Scandicci, dopo la vittoria del play-out, ha manifestato la volontà di restare a Terranuova, una scelta che potrebbe essere agevolata dalla permanenza di Becattini. Degl’Innocenti, dopo l’esperienza a Figline, è approdato in riva al Ciuffenna durante il mercato invernale per sopperire all’assenza dell’infortunato Jacopo Cioce.

A Monte San Savino è di casa un ex biancorosso, Marco Ricci, che dopo aver passato la prima parte del campionato a Terranuova, a novembre 2024 ha fatto le valigie per entrare alla corte di Giacomo Chini. Nel preliminare di Coppa Italia, il 25 agosto 2024, Ricci segnò l’unica rete dei terranuovesi della partita persa ai rigori contro la Sangio. I condor iniziano a volteggiare sopra Christian Iaiunese. Il 2006 rivelazione del campionato, in prestito dal Figline, è tra i principali candidati a raccogliere l’eredità di Sacconi, ma tanti sono gli interessamenti per il baby bomber. Alla luce degli ultimi aggiornamenti dei valori di mercato dei calciatori che militano in serie D, Iaiunese si attesta al quinto posto del girone E con circa 200mila euro. Davanti a lui, al primo posto, Panattoni dell’Orvietana e a seguire Gori, asso del Ghiviborgo, Caon e Santarelli della Fulgens Foligno.

Francesco Tozzi