Terranuova Traiana: Settimana Cruciale per la Scelta del Nuovo Direttore Sportivo

TERRANUOVA

In casa Terranuova Traiana si apre una settimana decisiva in vista della programmazione della nuova stagione in serie D. Simone Finocchi sta sfogliando i petali della margherita per individuare la figura di un nuovo direttore sportivo. La road map è chiara: prima l’incarico al diesse, poi si andrà a trattare con Marco Becattini. Il tempo stringe, perché il tecnico di Figline Valdarno potrebbe guardare con interesse ad altre opportunità, se a piazza Coralli non si raggiungerà in breve tempo un’intesa. Già a margine del play-out contro il Figline, il trainer aveva auspicato un cambio di passo. Becattini non avrebbe problemi a rimanere e la società lo confermerebbe nel proprio incarico, ma secondo l’allenatore la serie D deve essere affrontata in un altro modo. Senza ombra di dubbio, dopo le imprese portate a compimento, un altro campionato sul filo del rasoio tra salvezza e retrocessione potrebbe stare un po’ stretto all’ex Arno Castiglioni. Il suo palmarès in riva al Ciuffenna parla solo di successi: al primo anno arriva la prima storica vittoria del campionato di Promozione 2018-2019, con promozione in Eccellenza, a cui si aggiunge la finale della Coppa Italia di categoria. La stagione successiva il terzo posto da matricola in Eccellenza, poi il secondo posto nel mini-campionato 2020-2021, giungendo alle semifinali playoff. Torna nel 2023 e raggiunge il secondo posto in Eccellenza, porta a casa il trofeo regionale di Coppa Italia Dilettanti, vince i playoff nazionali e riporta il Terranuova in serie D.

Il resto è storia recente. Ci vorrà tutto il tempo necessario per trovare la quadra, dato che, se la trattativa dovesse naufragare, si dovrà tornare alla casella del via, allungando i tempi per la costruzione della nuova squadra. Nel frattempo Niccolò Del Pela, il bomber che ha riportato lo Scandicci in serie D, si è accasato alla Zenith Prato. Diversamente da quanto riportato, l’attaccante alla fine non ha raggiunto un accordo con il Terranuova Traiana, che continua la ricerca di un terminale offensivo.

Francesco Tozzi