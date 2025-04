Terranuova Traiana, sfida decisiva contro la Sangiovannese per i play-out

"Domenica avremo 90 minuti in cui daremo l’anima per restare in categoria". Marco Becattini, dopo il pareggio con il Figline, guarda già all’ultima giornata di campionato, dove il Terranuova Traiana andrà a fare visita alla Sangiovannese. Una gara per aggiudicarsi i play-out, perché la classifica cortissima, come previsto, non consente di fare troppe previsioni anticipate: il verdetto sulle retrocessioni e sugli spareggi si saprà all’ultimo. Per come è andata invece la partita al Matteini, l’1-1 non ha smosso granché e l’allungo dei biancorossi non c’è stato. Il rischio di uscire a mani vuote è stato altissimo, visto che i terranuovesi hanno giocato in 10 per metà del secondo tempo. A questo punto tutto rimandato al Fedini. "C’è stato un avvio choc - ha sottolineato Becattini a margine del match - Siamo andati sotto alla prima azione in una partita così importante e per noi è stato devastante. Dopo un attimo di sbandamento siamo riusciti a pareggiarla, poi c’è stato un episodio clamoroso per il fallo di Milli non segnalato, quando Iaiunese poteva cambiare le sorti della partita. Viceversa abbiamo subìto l’espulsione e siamo stati in grado di resistere nonostante il sacrificio di Bega e Tassi che era acciaccato. Al netto di un tentativo di Torrini, nel secondo tempo non abbiamo visto un tiro in porta degli avversari". Una partita un po’ sporca, non c’è dubbio, e per come si erano messe le cose il punto guadagnato non è certo da buttare. Il tecnico del Terranuova ha colto inoltre l’occasione per fare i complimenti al gruppo per quanto dimostrato sul terreno di gioco. "Ai ragazzi devo fare solo i complimenti - ha aggiunto - perché sapendo in che condizioni erano alcuni di loro e per avere giocato il secondo tempo in inferiorità numerica, sono stati strepitosi". L’attesa ora è per domenica. Una partita deciderà un’intera stagione.

Francesco Tozzi