Terranuova Traiana sfida Figline: Mannella cerca i 3 punti per i playout

"Una gara per noi fondamentale, in cui dobbiamo cercare di trovare i 3 punti per assicurarci almeno i playout. Poi vedremo se saremo bravi a conquistare la permanenza in categoria". Leonardo Mannella suona la carica del Terranuova Traiana in vista della sfida di domenica contro il Figline, l’ultimo match della stagione al Matteini. Non sarà una partita come le altre: soltanto 180 minuti separano i biancorossi dalla fine del campionato. Per Mannella quella di domenica sarà una sfida molto particolare. Nella stagione 2022-2023 ha infatti vinto il campionato di Eccellenza proprio con i gialloblu, collezionando 29 presenze in 32 giornate ed un gol: alla ventiduesima nel 4-0 interno contro il Porta Roma. "È una partita che per me vale tanto - sottolinea il centrocampista classe 1996 - visto che ho trascorso un anno a Figline. Adesso, a maggior ragione, perché per noi sarà come giocare una finale".

Non si tratta dell’unico ex di turno. In riva al Ciuffenna si è accasata nel tempo una vera e propria truppa che conosce molto bene il rettangolo verde dello stadio Del Buffa: in primis il tecnico Becattini e oltre a Mannella, Bega, Saitta, Marini, Privitera, Degl’Innocenti, Zhupa e il bomber di casa, Iaiunese. Dopo l’inciampo di Flaminia, il Terranuova è pronto a scendere in campo con il coltello tra i denti. "All’ultima giornata non è andata bene - ha aggiunto il centrale - A Civita Castellana abbiamo iniziato male e ci siamo ripresi solo sul finale. Però la squadra viene da un periodo positivo e dobbiamo cercare di sfruttarlo al meglio. Restano soltanto 6 punti in palio, e vedremo anche ciò che succederà negli altri campi. Nel frattempo dobbiamo provare a raccogliere più punti possibile". Le due compagini valdarnesi sono separate da un solo punto, con i fiorentini virtualmente retrocessi. Tutto può succedere. "Mi aspetto di trovare un Figline che desidera fare bene, visto che anche per loro si tratta dell’ultima spiaggia. Prevedo una gara agguerrita. Personalmente mi sento bene e spero di dare il mio apporto alla squadra come sempre".

Francesco Tozzi