Terranuova Traiana sfida il Flaminia: scontro decisivo per la salvezza in Serie D

Un altro scontro diretto per il Terranuova Traiana. O meglio, un altro playout, come ha definito il direttore generale Simone Finocchi le ultime 3 giornate che porteranno a conclusione la stagione 2024-25 di serie D. Trasferta delicata in terra laziale per i biancorossi che affronteranno oggi il Flaminia, reduce da un pareggio con il Livorno e agguerrita più che mai nella corsa salvezza. Solo un punto separa le due compagini - 35 il Terranuova, 34 il Flaminia - che ambiscono entrambe all’uscita dalla zona spareggi. I ragazzi di Becattini sono in viaggio da questa mattina all’alba per raggiungere Civita Castellana. Obiettivo dei valdarnesi è aggiudicarsi tutta la posta in palio e consolidare la striscia di 6 risultati utili consecutivi: non accadeva da circa un anno. Dobbiamo infatti tornare indietro allo scorso campionato di Eccellenza, quando raggiunse il sesto risultato utile il 7 aprile 2024 pareggiando 0-0 al Matteini con lo Scandicci.

Per quanto riguarda l’11 di partenza, in attacco dovrebbe vedere la conferma il tandem Iaiunese-Zhupa, mentre Becattini dovrà mettere mano alla mediana e al reparto arretrato. Non sarà della partita Privitera, che dovrà scontare una giornata di squalifica. In forse anche Bega, assente già domenica scorsa per un problema ad una caviglia. Sul fronte dei rossoblu occhi puntati su Sirbu, 9 reti in questa stagione alla pari di baby Iaiunese. Per Sacconi e soci non ci sono molte alternative: con una vittoria si può guardare alla salvezza diretta, una sconfitta potrebbe costare caro e aprire pericolosamente il vortice retrocessione.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

FLAMINIA (3-5-2): Nespola; Benedetti, Lisari, Penchini; Orlandi, Mattei, Malaccari, Ricozzi, Casoli; Sirbu, Tascini. All. Nofri Onofri

TRAIANA (3-5-2): Timperanza; Senzamici, Saitta, Tassi; Marini, Mannella, Degl’Innocenti, Lischi, Massai; Zhupa, Iaiunese. All.: Becattini

Arbitro: Massari di Torino (Orlando-Ben Marga)

Francesco Tozzi