Terranuova Traiana. Si separano le strade con Andrea Massai

Arezzo, 16 giugno 2025 – Andrea Massai, il prossimo anno, non indosserà la casacca del Terranuova Traiana. Lo ha comunicato la società biancorossa, annunciando che le strade tra il club di piazza Coralli e il calciatore si separano. La stagione appena terminata racconta numeri significativi per il centrocampista classe ’94: 35 presenze su 36 gare ufficiali giocate dalla squadra, per un totale di 3.087 minuti su 3.180 disponibili. Un impegno costante e totale, impreziosito da 3 gol messi a segno e 3 assist vincenti, che hanno avuto un peso determinante nell’economia del campionato. Questi dati si aggiungono a quelli della straordinaria stagione 2023-2024, in cui Massai ha preso parte a tutte le 32 partite del Campionato di Eccellenza, realizzando 6 reti. A queste vanno sommate le 8 presenze in Coppa Italia Dilettanti e le 4 gare tra playoff e spareggi. Su un totale di 45 incontri ufficiali disputati dalla squadra – fondamentali per il ritorno dei terranuovesi in Serie D – il numero 8 biancorosso ha saltato solamente la finale di andata a Giulianova, fermato da una squalifica.

Nell’annata appena archiviata, Massai ha collezionato 31 presenze nelle 34 giornate di campionato, di cui 29 da titolare, a cui si aggiungono la partecipazione al preliminare di Coppa Italia Serie D e lo spareggio salvezza. Il suo minutaggio complessivo ha toccato quota 2.684 minuti. Due le reti segnate, entrambe in trasferta: la prima contro il Ghiviborgo, nella gara d’andata, la seconda contro il Poggibonsi, al ritorno. Un rendimento accompagnato anche da un riconoscimento simbolico ma significativo: per ben 12 volte ha indossato la fascia di capitano, guidando il gruppo con determinazione verso una salvezza storica in Quarta Serie per la società di piazza Coralli. Guardando all’intero percorso in biancorosso, i numeri di Andrea Massai parlano chiaro: 220 presenze ufficiali, 35 gol realizzati, una vittoria del Campionato di Promozione, la conquista della Coppa Italia Dilettanti Eccellenza Toscana e due promozioni in Serie D, entrambe ottenute attraverso gli spareggi nazionali.

Traguardi che certificano non solo la qualità del giocatore, ma anche la costanza e la dedizione di un uomo che ha sempre messo la squadra al primo posto. Per tutto questo, e per molto altro che non può essere racchiuso nei numeri, l’ASD Terranuova Traiana desidera esprimere la propria gratitudine ad Andrea Massai per il contributo prezioso dato in campo e fuori, per l’attaccamento alla maglia, per l’esempio offerto ai compagni e per il profondo legame costruito con la tifoseria e l’intera comunità.