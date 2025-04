Terranuova Traiana: squalifiche pesanti prima della sfida con la Sangiovannese

Un Terranuova Traiana falcidiato dal giudice sportivo si appresta ad affrontare l’ultima giornata in casa della Sangiovannese. Come prevedibile, visto il clima bollente registrato nella gara interna con il Figline, molte figure tra giocatori e dirigenti sono stati appiedati. A partire da Andrea Morbidelli, responsabile area tecnica, inibito fino al 29 giugno 2025 dopo l’espulsione dalla panchina rimediata nell’ultima al Matteini. Per quanto riguarda i giocatori la sanzione più pesante è ricaduta sulle spalle di Mattia Privitera: tre giornate. Il centrocampista è stato infatti protagonista di un fallo di reazione su Cavaciocchi, colpendolo con un pugno. Il gesto, che non è sfuggito all’arbitro, è valso il rosso diretto. Due settimane fa Privitera è rimasto fuori per una squalifica di una giornata - ha saltato la trasferta di Civita Castellana - mentre nel mese di febbraio è stato fermato per due turni. Un episodio molto simile a quello di domenica si verificò lo scorso anno in occasione della finale playoff di Eccellenza con il Giulianova: anche in quell’occasione un fallo di reazione costò a Privitera tre giornate di squalifiche e saltò quindi le prime tre gare di serie D 2024-25. Out anche Tommaso Degl’Innocenti e Andrea Massai. Ammoniti durante il match con i gialloblù, salteranno l’ultima di campionato perché diffidati. Si tratta quindi di una vera e propria emergenza a centrocampo per Marco Becattini, che in questi giorni valuterà le possibili soluzioni. Si tratta dell’assenza di tre pedine importanti nello scacchiere del tecnico valdarnese. Tra i candidati a vestire la maglia da titolare c’è sicuramente Leonardo Mannella.

Francesco Tozzi