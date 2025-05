Terranuova Traiana: Timperanza pronto per il play-out decisivo contro il Figline

TERRANUOVA

È stato tra i protagonisti di Sangiovannese-Terranuova Traiana e lo sarà anche domenica prossima, quando il Matteini riaprirà per il play-out con il Figline. Il portiere biancorosso Francesco Timperanza (nella foto) invita a non abbassare la guardia, nonostante il vantaggio dei due risultati su tre. Un pareggio al termine dei tempi supplementari garantirebbe al Terranuova Traiana la permanenza in serie D. "Incontreremo una squadra piena di individualità e di giocatori forti, di categoria – ha spiegato il giocatore classe 2001 – La affronteremo nel modo più sereno possibile consapevoli che è una finale play-out e conta il risultato". Il fattore casalingo è importante, ma i terranuovesi sono intenzionati a chiudere la partita entro i 90 minuti, per non tirarla troppo per le lunghe rischiando magari un ribaltone. "Ci troveremo di fronte al Figline per la seconda volta in quindici giorni – ha aggiunto Timperanza – e questo ci permette di capire meglio come giocherà l’avversario. L’esito è aperto, ma con la pressione di essere una gara da dentro o fuori. I gialloblu vengono da un importante vittoria con il Livorno per 4-1, mentre noi contro la Sangio abbiamo dato tutto mettendo in campo una prestazione eroica". L’estremo difensore ex Sangiovannese domenica ritroverà i compagni di squadra Degl’Innocenti e Massai, che avevano saltato l’ultima di campionato a causa di una squalifica.

Francesco Tozzi