Terranuova Traiana. Tre punti di platino

Tre punti di platino per il Terranuova Traiana, che nel turno infrasettimanale del campionato di serie D ha vinto ieri 1-0 al Malservisi Matteini contro il Follonica Gavorrano, avversario di alto livello. Una vittoria che ci voleva dopo due battute d'arresto consecutive. La rete dei valdarnesi dopo soli sedici minuti di gara. Su cross dalla destra, Simonti al volo mette la palla in fondo al sacco. La reazione dei minerari almeno inizialmente è poca cosa, ma al 37' la squadra di casa va vicina al pareggio. Colpo di testa di Bianchi e la sfera sbatte sulla traversa.

Un minuto dopo però il Terranuova Traiana va ad un passo dal raddoppio, con Marini che si presenta a tu per tu con Pacini ma non riesce a batterlo. Al 43' calcio d'angolo di Degl'Innocenti che tenta direttamente il gol dalla bandierina, bravo l'estremo difensore del Follonica Gavorrano a deviare. Il tempo si chiude con i biancorossi in vantaggio Nella ripresa al 6' conclusione della distanza di Bellini, Pagnini riesce a deviare. Al 20' il Follonica Gavorrano va vicino al pareggio. Cross di Giordani, sponda di Maurizi e conclusione deviata in angolo da parte di Bellini. Al 34' l'azione più pericolosa dei padroni di casa. Maurizi si presenta a tu per tu con Pagnini, conclude a botta sicura ma il portiere valdarnese compie ad autentico miracolo.

Due minuti dopo ancora l'estremo biancorosso devia un colpo di testa di Maltoni da pochi passi. Spinge in questa fase la squadra di casa e al 38' ancora un grande intervento del portiere del Terranuova Traiana su conclusione di Bellini che era destinata in fondo al sacco. Nel finale da segnalare l'espulsione di Ficini al 93' per un fallo da ultimo uomo, ma la gara rimane comunque sull'1-0 per i ragazzi di Marco Becattini che si portano a casa un successo importantissimo.