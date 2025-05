Terranuova Traiana trionfa sulla Sangiovannese: Becattini elogia la squadra

"Non so che dire di questi ragazzi. Ho sempre avuto fiducia in loro, nonostante i problemi e il fatto che ci presentavamo con quasi tutto il centrocampo squalificato". È un Marco Becattini visibilmente emozionato quello che descrive la vittoria del Terranuova Traiana sulla Sangiovannese. "Come ho ripetuto più volte - ha detto il tecnico dei biancorossi - è nelle difficoltà che emerge la forza della squadra. Se penso a Tassi che non giocava nel proprio ruolo e a Cappelli o Sacconi che non erano titolari da tempo per mie scelte, credo siano stati i migliori in campo".

Becattini non ha dribblato gli episodi accaduti nel secondo tempo. Se non ci fossero stati il palo e la traversa, la Sangio avrebbe vinto. "Però - ha aggiunto - per 60 minuti siamo stati in campo e abbiamo dominato. Dispiace molto che sia una valdarnese a retrocedere". L’allenatore è già proiettato sul play-out di domenica, che andrà in scena al Matteini, ancora una volta contro il Figline. "Questa settimana chiederò sacrifici disumani".

La Sangiovannese ha invece preferito il silenzio. Nessun esponente del club azzurro si è infatti presentato nella sala stampa del Fedini per commentare a caldo l’esito della gara. Fuori dall’impianto è avvenuta la contestazione dei tifosi nei confronti del gruppo dirigente, responsabile principale della retrocessione senza appello.