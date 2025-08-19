Terranuova Traiana: ufficiale l’arrivo di Federico Simonti

Arezzo, 19 agosto 2025 – Il Terranuova Traiana ha definito l’acquisizione per la stagione 2025/2026 del difensore Federico Simonti, classe 2000. Terzino sinistro di ruolo, ma utilizzabile anche come centrale, Simonti è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, con cui ha vinto due Coppe Italia Primavera. Il calciatore vanta una solida esperienza tra Serie C e Serie D: 68 presenze e 1 gol tra Pistoiese e Trento in Serie C, e 59 presenze con 3 reti in Serie D con Sangiovannese e Figline. Nell’ultima estate ha partecipato alla preparazione con il Seravezza Pozzi. Un innesto di qualità e personalità per i biancorossi, che a poche settimane dall’inizio del campionato di Serie D possono contare su un giocatore esperto, pronto a dare un contributo importante alla squadra